Til Schweiger über Tatort-Sendeplatz enttäuscht

Til Schweiger hat sich über den Sendeplatz für seinen Tatort enttäuscht gezeigt.

Am 8. Juli zeigt "Das Erste" die Fernsehpremiere des Kino-Tatorts "Tschiller: Off Duty" mit Til Schweiger. Mitten in der Tatort-Sommerpause und während der Fußball-WM. "Ich hätte mir einen anderen Termin, zum Beispiel nach der Sommerpause als Auftakt der neuen Tatort-Saison oder, noch besser, im Herbst, gewünscht", sagte Schweiger der "Bild am Sonntag".

Und weiter: "Ich fühle mich total im Regen stehen gelassen." Sein Engagement bei der ARD-Krimireihe stellt er aber nicht infrage. Schweiger: "Ich werfe nicht das Handtuch. Aber es kann ja sein, dass der NDR hinschmeißt, weil ich gesagt habe, was ich empfinde."

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH