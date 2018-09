Tilray® exportiert medizinisches Cannabis in großen Mengen nach Deutschland

Tilray, Inc., (NASDAQ: TLRY), ein global führendes Unternehmen im Bereich Erforschung, Anbau, Produktion und Vertrieb von Cannabis, gab heute bekannt, dass es die erforderlichen behördlichen Genehmigungen in Kanada und Deutschland erhalten hat, um medizinische Cannabisblüten für den Vertrieb an deutsche Patienten zu exportieren.

Der Export von Tilrays medizinischen Cannabisprodukten auf Blütenbasis macht Tilray zum ersten und einzigen Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis mit einem differenzierten Produktangebot bestehend aus Vollspektrum-Öl und ganzen Blüten, darunter einige der hochwirksamsten Produkte, die auf dem deutschen Arzneimittelmarkt erhältlich sind. Bestimmte Patientengruppen mit speziellen Erkrankungen brauchen medizinisches THC-Cannabis mit höherer Potenz. Diese Patienten haben fortan Zugang zu Produkten, die bislang auf diesem Markt nicht erhältlich waren.

„Die heutige Bekanntgabe kennzeichnet einen weiteren Meilenstein für Tilray, während wir unsere Geschäftstätigkeit in der Europäischen Union ausbauen“, so Brendan Kennedy, Chief Executive Officer von Tilray. „Wir sind stolz darauf, dass wir bedürftigen Patienten differenzierte hochwertige medizinische Cannabis-Produkte in pharmazeutischer Qualität zugänglich machen können.“

Tilray wurde im Dezember 2016 Nordamerikas erster Hersteller von medizinischem Cannabis mit GMP-Zertifizierung. Für die GMP-Zertifizierung müssen Hersteller medizinischer Produkte bei ihren Produktionsverfahren strengste Anforderungen erfüllen. Sie bietet Aufsichtsbehörden und Gesundheitsdienstleistern in Ländern, für die medizinisches Cannabis eine Neuheit ist, die Gewissheit, dass die Produkte von Tilray eine sichere und kluge Wahl sind. Die GMP-Zertifizierung ermöglicht es Tilray, den internationalen Vertrieb seiner Produkte auszubauen.

Tilray gibt gegen Ende des Jahres genauere Informationen heraus, wie Patienten in Deutschland auf die Blütenprodukte des Unternehmens zugreifen können.

Über Tilray®

Tilray ist ein globaler Pionier in der Erforschung, dem Anbau, der Produktion und dem Vertrieb von medizinischem Cannabis und Cannabinoiden, der derzeit Zehntausende von Patienten in elf Ländern auf fünf Kontinenten versorgt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180912006198/de/