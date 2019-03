TIP Trailer Services gibt erfolgreiche Refinanzierung des ABS-Programms bekannt

Am 8. März 2019 hat TIP Trailer Services, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital, das Programm Asset Backed Securitisation (ABS) erfolgreich refinanziert. Das gesamteuropäische Programm begann im Jahr 2014 und wurde 2017 einmal refinanziert. Das neue Programm läuft nun bis März 2020.

Malachy Mc Enroe, CFO, TIP Trailer Services

„Wir freuen uns über die Refinanzierung unsere Senior Facility in Höhe von 100 Mio. € bei unserem Anbieter Rabobank sowie einer unserer wichtigsten Partnerbanken. Wir haben das aktuelle Programm verlängert, mit dem wir in zwölf Monaten ein überarbeitetes Programm im Einklang mit den Vorschriften für die Eigenkapitalanforderungen zu Verbriefungen nach Basel III entwickeln bzw. alternative Finanzierungsmöglichkeiten prüfen können.“

Über TIP Trailer Services

TIP Trailer Services mit Sitz im niederländischen Amsterdam ist einer der in Europa und Kanada führenden Dienstleister mit Schwerpunkten auf Leasing, Vermietung, Wartung und Reparatur von Trailern sowie weiteren wertsteigernden Dienstleistungen für die Transport- und Logistikindustrie in ganz Europa und Kanada. TIP bietet seine Dienstleistungen an über 100 Standorten an, die sich auf 17 europäische Länder und Kanada verteilen.

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist eine unabhängige globale Infrastruktur-Investmentgesellschaft mit Fokus auf den Bereichen Energieversorgung, Versorgungsbetriebe, Telekommunikation und Transportwesen in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Hongkong, Houston, London, Miami, New Delhi, New York und Singapur.

