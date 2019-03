TIP Trailer Services veröffentlicht Jahresbericht 2018

In einem Schreiben an die Interessengruppen verwies Bob Fast, CEO, auf eine starke zugrundeliegende Geschäftsleistung in wachstumsstarken Märkten:

In seiner Zusammenfassung der finanziellen Leistung mit Fokus auf Finanzmittel und Kosten fügte Malachy Mc Enroe, CFO, hinzu:

„2018 war wiederum ein Jahr mit starker Geschäftsleistung, in dem wir ein robustes Umsatzwachstum und verbesserte EBITDA-Margen erzielen konnten. Wir konnten unsere Veräußerung an I Squared Capital erfolgreich zum Abschluss bringen und unsere Hauptkreditfazilität umfinanzieren und erweitern. Wir verfügen über eine solide und flexible Basis für weiteres Wachstum und Umschiffung einer etwaigen Konjunkturschwäche, die in den kommenden Jahren eintreten könnte.“

Der vollständige Jahresbericht von TIP Trailer Services ist verfügbar unter:

https://www.tipeurope.com/about-us/annual-report/

