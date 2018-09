Tollkühne Tortenträume gesucht! Enie van de Meiklokjes bittet zur neuen Staffel von Das große Backen ab 9. September 2018 sonntags um 17:50 Uhr in SAT.1

Unterföhring - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Geschmackssicher, fingerfertig und superkreativ müssen Benjamin, Barbara, Patrick, Lucille und sechs weitere Hobbybäcker in der neuen Staffel von "Das große Backen" sein. Denn ...

Geschmackssicher, fingerfertig und superkreativ müssen Benjamin, Barbara, Patrick, Lucille und sechs weitere Hobbybäcker in der neuen Staffel von "Das große Backen" sein. Denn die Jury fordert ihr Talent wie nie: drei statt zwei Aufgaben sind dieses Jahr in jeder Folge zu meistern. Ein Marathon, den nicht jeder durchhält. Doch die Mühe lohnt sich: Dem Gewinner winken der Titel "Deutschlands bester Hobbybäcker 2018", 10.000 Euro und ein eigenes Backbuch.

Zum Start dürfen die Kuchenfans ihr Lieblingsrezept backen - und stoßen auf die ersten Hindernisse. Susanne aus München stellt bei ihrer "Italienischen Liason" starke Schlagseite fest. "Da lernt man, dass es definitiv nicht so läuft, wie es geplant war und auch nicht wie zu Hause", so die 31-Jährige. Das gilt einmal mehr bei der technischen Prüfung: Hier müssen alle Hobbybäcker dasselbe backen und sich dabei exakt ans Rezept halten. Mit den Ergebnissen gilt es, die beiden Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs zu überzeugen. "Ich bin gespannt, welcher Hobbybäcker dieses Mal die tollkühnsten Tortenträume kreiert", sagt Moderatorin Enie van de Meiklokjes. "Bei der Aufgabe ,Tortenuniversum' war ich wahnsinnig überrascht davon, wie spacig Torten aussehen können, so dass man fast Hemmungen hat reinzubeißen. Aber wenn man sich traut und den Anschnitt sieht, läuft einem das Wasser im Mund zusammen." Wer macht das Rennen und wird "Deutschlands bester Hobbybäcker 2018"?

Die Kandidaten auf einen Blick: Andrea (52), aus Aschheim. Nach Lust und Laune: Spontane Rezeptänderungen sind bei der Krankenschwester keine Seltenheit. Barbara (64), aus Hanau bringt viel Erfahrung mit. Seit über 30 Jahren verwöhnt sie ihre Kinder und mittlerweile auch Enkelkinder mit gebackenen Kunstwerken. Benjamin (37), aus Stadtbergen. Hat mit Cake-Pops angefangen und will jetzt mit 3-D-Torten hoch hinaus. Auf "Das große Backen" brachte ihn sein größter Fan: seine Oma. Janet (34), aus Garbsen hat das Backen in ihrer Schwangerschaft für sich entdeckt. Jetzt überrascht sie ihren kleinen Sohn mit ganz besonderen Geburtstagstorten. Jasmin (28), aus Essen. Die Friseurin hat dank ihres Back-Blogs schon jetzt eine begeisterte Community. Julien (29), aus Bern kombiniert gern kreativ verschiedene Aromen. Für alles rund ums Dekorieren ging er bei einer Freundin in die Lehre. Mit Erfolg? Lucille (39), aus Kerpen. Die selbständige Modedesignerin hat italienische Wurzeln. Von dort stammt auch ihr absolutes Lieblingsdessert: Tiramisu. Michael (27), aus Regensburg. Der heimatverbundene Verwaltungsbeamte verfeinert am liebsten einen echten Klassiker mit besonderer Note: die Schwarzwälder Kirschtorte. Patrick (26), aus Schmölln fühlt sich nicht nur bei süßen Leckereien gut aufgehoben. Auch für herzhaftes Brot stellt er sich gerne in die Küche. Susanne (31), aus München. Den Plätzchen sei Dank: Weihnachtsgebäck, das sie mit ihrer Mutter und ihren Schwestern gemacht hat, gaben den Anstoß für ihr Lieblingshobby.

"Das große Backen", acht Folgen, produziert von Tower Productions Berlin, ab Sonntag, 9. September 2018, 17:50 Uhr in SAT.1.

