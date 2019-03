TOM TAILOR Holding SE: TOM TAILOR GROUP gibt Verkauf des Tochterunternehmens BONITA bekannt

TOM TAILOR Holding SE, DE000A0STST2

Hamburg, 20. März 2019: Die TOM TAILOR Holding SE (ISIN DE000A0STST2) hat heute einen Kaufvertrag über die Veräußerung des Tochterunternehmens BONITA GmbH an die niederländische Victory & Dreams International Holding B.V. abgeschlossen. Über die Konditionen der Veräußerung haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter den üblichen Vorbehalten, insbesondere der kartellrechtlichen Genehmigung.

Der Markenwert von BONITA in Höhe von EUR 184,5 Mio. muss zum 31. Dezember 2018 in voller Höhe abgeschrieben werden. Darüber hinaus erwartet der Vorstand, dass die Anwendung von IFRS 5 das Ergebnis des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs im Geschäftsjahr 2018 in Höhe von ca. EUR 40 - 50 Mio. belasten wird.

