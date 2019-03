TOM TAILOR Holding SE: TOM TAILOR GROUP verschiebt Vorlage des Jahresabschlusses 2018 auf April 2019

TOM TAILOR Holding SE, DE000A0STST2

PRESSEMITTEILUNGTOM TAILOR GROUP verschiebt Vorlage des Jahresabschlusses 2018 auf April 2019

Hamburg, 15. März 2019: Die TOM TAILOR Holding SE (ISIN DE000A0STST2) legt den Jahresabschluss 2018 im Laufe des Aprils 2019 vor. Ursprünglicher Termin war der 21. März 2019. Grund dafür sind organisatorische und zeitliche Mehraufwände, die durch die im Februar durchgeführte Kapitalerhöhung sowie die erstmalige Anwendung des Bilanzierungsstandards IFRS 5 ("Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche") entstanden sind.

Die zuletzt im Dezember 2018 kommunizierten Jahresziele bleiben unverändert.

Über die TOM TAILOR GROUP Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab. Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen 457 TOM TAILOR Filialen sowie 187 Franchise-Geschäfte, 2.524 Shop-in-Shops und 6.893 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent. BONITA verfügt über 754 eigene Retail-Geschäfte sowie über 85 Shop-in-Shop Flächen. Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden. Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com

Medienkontakt Harriet Weiler Head of Corporate Communications TOM TAILOR GROUP

Investorenkontakt Viona Brandt Head of Investor Relations TOM TAILOR GROUP

