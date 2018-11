TOM TAILOR Marke wächst im dritten Quartal weiter trotz negativer Marktentwicklung und schwieriger Rahmenbedingungen

TOM TAILOR Holding SE, DE000A0STST2

- Umsatz der Marke TOM TAILOR wächst im dritten Quartal um 1,9 Prozent auf 163,6 Mio. EUR (Q3 2017: 160,5 Mio. EUR; abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm), während der deutsche Textilmarkt um fünf bis sechs Prozent gesunken ist. EBITDA der Marke TOM TAILOR mit 19,3 Mio. EUR annähernd auf Vorjahresniveau (Q3 2017: 19,6 Mio. EUR).

- Marke BONITA verzeichnet Umsatzrückgang im dritten Quartal von -16,7% (Q3 2018: 50,7 Mio. EUR, Q3 2017: 60,9 Mio. EUR; abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm). Rohertragsmarge sinkt auf 63,0 Prozent (Q3 2017: 69,9 Prozent) durch starken Fokus auf Bestandsbereinigung.

- Operative Transformation von BONITA dauert weiter an; Maßnahmenplan wird aus Shareholder Value Gesichtspunkten überprüft.

Hamburg, 13. November 2018. Auch die TOM TAILOR GROUP kämpft mit den anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen des Textilmarktes. Dennoch konnte sich die Marke TOM TAILOR im dritten Quartal 2018 abermals gegen den Markttrend behaupten. So wurde in diesem Zeitraum (abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm) eine Umsatzsteigerung um 1,9 Prozent auf 163,6 Mio. EUR erzielt (Q3 2017: 160,5 Mio. EUR), während der deutsche Modemarkt im gleichen Zeitraum um fünf bis sechs Prozent rückläufig war. Der für die gesamte Textilindustrie herausfordernde lange und heiße Sommer und der damit verbundene Frequenzrückgang in den eigenen Läden, ist einer der Gründe für die schwierigen Gesamtbedingungen. Aber auch die seit August damit einhergehenden umfangreichen Rabattaktionen im Markt stellten die TOM TAILOR Gruppe im dritten Quartal vor Herausforderungen. In Verbindung mit Verzögerungen bei der Modernisierung der Marke wirkte sich der Negativtrend besonders auf BONITA aus. Mit einem Umsatzrückgang (abzüglich der RESET-Effekte) von 16,7 Prozent auf 50,7 Mio. EUR (Q3 2017: 60,9 Mio. EUR) dauert die Rückkehr zu nachhaltigem Gewinnwachstum länger als erwartet und beeinflusst die Entwicklung der Gruppe. Der Gesamtumsatz der TOM TAILOR GROUP sank im dritten Quartal (abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm) um 3,2 Prozent auf 214,3 Mio. EUR (Q3 2017: 221,4 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten 2018 verzeichnete das Unternehmen durch die gute Performance der Marke TOM TAILOR nur einen Umsatzrückgang (abzüglich der RESET-Effekte) von 1,8 Prozent auf 613,5 Mio. EUR (9M 2017: 624,8 Mio. EUR) und schlug sich damit besser als einige der Wettbewerber.

"Das dritte Quartal war durch den anhaltend langen und warmen Sommer nicht nur für uns, sondern für die gesamte Textilindustrie eine große Herausforderung. Trotz dieser widrigen Marktbedingungen sind wir aber mit der Entwicklung der Marke TOM TAILOR zufrieden", erläutert Dr. Heiko Schäfer, CEO der TOM TAILOR GROUP. "Die Marke BONITA verzeichnete dagegen einen überproportionalen Umsatz- und Ergebnisrückgang und lag damit deutlich unterhalb unserer Erwartungen. Wir werden uns daher zunächst auf die Stabilisierung des Geschäfts konzentrieren und im weiteren Verlauf alle Optionen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung von BONITA prüfen."

TOM TAILOR Wholesale weiterhin Wachstumstreiber Trotz aller Herausforderungen im dritten Quartal legte die Marke TOM TAILOR vor allem im Segment Wholesale weiter zu und wuchs (abzüglich der Umsatzrückgänge durch das RESET-Programm) um 7,3 Prozent auf 97,6 Mio. EUR. Der positive Trend der vergangenen Quartale wurde damit abermals bestätigt. Vor allem im russischen Markt, aber auch in weiteren internationalen Wachstumsmärkten wie den nordischen und baltischen Ländern, Griechenland und Spanien war die Marke erfolgreich. Im Kernmarkt Deutschland hielten sich die Umsätze entgegen des Markttrends weiterhin stabil und Österreich verzeichnete sogar ein leichtes Wachstum. Insgesamt wurde die Rohertragsmarge im Segment TOM TAILOR Wholesale um 3,6 Prozentpunkte auf 53,2 Prozent (Q3 2017: 49,5 Prozent) gesteigert. Ein Erfolg, der vor allem auf eine verbesserte Preisarchitektur und eine fokussiertere Beschaffung zurückzuführen ist. Das berichtete EBITDA lag mit 19,2 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresniveau (Q3 2017: 20,4 Mio. EUR).

TOM TAILOR Retail steigert erneut Profitabilität Aufgrund der RESET-Effekte durch die Schließung von Läden und Marken sowie dem witterungsbedingten schwachen Start in die Herbstsaison im August und September sank der Quartalsumsatz im Segment Retail (abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm) um 5,2 Prozent auf 65,9 Mio. EUR (Q3 2017: 69,5 Mio. EUR). Die Anstrengungen der vergangenen Monate spiegeln sich aber in der kontinuierlich steigenden Profitabilität wider. Die Rohertragsmarge konnte um 1,3 Prozentpunkte auf 58,1 Prozent gesteigert werden (Q3 2017: 56,8 Prozent), und das berichtete EBITDA war mit 0,1 Mio. EUR leicht positiv im Vergleich zu -0,8 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Fokus auf Ausbau der Technologie und Effizienz im E-Commerce Angesichts der Marktentwicklung und der Umsatzschwäche einzelner Online-Handelspartner wurden die Prioritäten für den E-Commerce von Wachstum auf Profitabilität und den Ausbau der Technologie gelenkt. Dabei wurden unter anderem die Ausgaben für das Online-Marketing im dritten Quartal reduziert. Gegenüber dem zweiten Quartal stieg damit das EBITDA um 85 Prozent. Zusätzliche Maßnahmen waren vor allem die weitere Optimierung der User-Experience sowie die Verbesserung der Schnelligkeit und Zuverlässigkeit der Plattform. Darüber hinaus erfolgte die erfolgreiche Implementierung eines integrierten Instagram-Shops sowie einer stärkeren Personalisierung und Automatisierung der E-Shops für eine direkte Kundenansprache.Transformation bei BONITA dauert weiter an Während sich die Marke TOM TAILOR im Wettbewerb behaupten konnte, schlugen sich die negativen Auswirkungen durch die schwierige Marktlage im dritten Quartal bei der Marke BONITA deutlicher nieder. Neben der ungünstigen Wetterlage mussten, wie bei anderen Wettbewerbern, umfangreiche Maßnahmen zum Abbau von Überbeständen getroffen werden. So sank der Umsatz im dritten Quartal (abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm) deutlich um 16,7 Prozent auf 50,7 Mio. EUR (Q3 2017: 60,9 Mio. EUR). Zudem verringerte sich das berichtete EBITDA auf -9,3 Mio. EUR (Q3 2017: 2,4 Mio. EUR) und die Rohertragsmarge sank von 69,9 Prozent im Vorjahresquartal auf 63,0 Prozent.

Ergebnis und Investitionen beeinflussen Operativen und Free Cashflow Die Ergebniseinbußen im Vergleich zum Vorjahr sowie der wetterbedingte Aufbau der Vorräte und die damit verbundene Verschlechterung des Net Working Capital, führten im dritten Quartal 2018 zu einem negativen Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit der TOM TAILOR GROUP von -15,2 Mio. EUR (Q3 2017: 6,7 Mio. EUR). Durch die konzernweiten geplanten Investitionen sank damit der Free Cashflow im gleichen Zeitraum auf -24,4 Mio. EUR (Q3 2017: -0,1 Mio. EUR). Dies führte insgesamt zu einer Nettoverschuldung von 161,2 Mio. EUR zum 30. September 2018 gegenüber 136,7 Mio. EUR zum 30. Juni 2018.

"Mit Blick auf die Finanzkennzahlen auf Konzernebene können wir für das abgelaufene Quartal nicht zufrieden sein. Wir haben bereits Maßnahmen eingeleitet, um insbesondere diese Kennzahlen in den nächsten Monaten zu verbessern", fasst Thomas Dressendörfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR GROUP, zusammen. "Aber auch wenn die operative Transformation der Marke BONITA hin zu einem nachhaltig profitablen Geschäft länger dauern wird als prognostiziert, gibt der Erfolg der Marke TOM TAILOR uns Recht: Unsere strategische Ausrichtung und der eingeschlagene Weg für die Marke TOM TAILOR ist richtig und wird auch in Zukunft zu weiterem profitablen Wachstum führen."Konzentration auf Erreichung der neu gesetzten Prognose "In den verbleibenden Monaten des vierten Quartals werden wir uns auf die Erreichung der neu gesetzten Prognose für 2018 konzentrieren", betont Dr. Heiko Schäfer. "Wir haben ein auf Umsatz fokussiertes Maßnahmenpaket zusammengestellt, mit dem wir wichtige Punkte kurzfristig adressieren." So stehen hier unter anderem der Ausbau der digitalen Aktivitäten, die weiterhin konsequente Internationalisierung des Geschäfts sowie die Reduzierung von im dritten Quartal aufgelaufenen Lagerbeständen im Vordergrund.

KENNZAHLEN TOM TAILOR GROUP

in EUR Mio. Q3 2018 Q3 2017 Veränderung relativ 9M 2018 9M 2017 Veränderung relativ Umsatz 214,3 239,9 -10,7% 613,5 686,2 -10,6% TOM TAILOR Retail 65,9 73,4 -10,2% 192,7 213,6 -9,8% TOM TAILOR Wholesale 97,7 104,3 -6,4% 248,7 270,7 -8,1% BONITA 50,7 62,2 -18,5% 172,1 201,9 -14,7% Umsatzanteil (in %) TOM TAILOR Retail 30,8 30,6 31,4 31,1 TOM TAILOR Wholesale 45,6 43,5 40,5 39,4 BONITA 23,7 25,9 28,1 29,4 Rohertrag 122,2 136,8 -10,7% 365,1 388,8 -6,1% Rohertragsmarge (in %) 57,0 57,0 59,5 56,7 EBITDA 10,0 22,1 -54,7% 36,8 52,8 -30,3% EBITDA-Marge (in %) 4,7 9,2 6,0 7,7 EBIT 1,5 14,4 -89,5% 9,5 26,1 -63,5% EBIT-Marge (in %) 0,7 6,0 1,6 3,8 Periodenergebnis -0,3 7,4 >-100% 1,7 7,5 -76,9% Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,03 0,19 >-100% -0,02 0,14 >-100% Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit -15,2 6,7 >-100% -11,1 28,9 >-?100% 30.09.2018 31.12.2017 Bilanzsumme 698,2 646,3 8,0% Eigenkapital 226,0 213,0 6,1% Eigenkapitalquote (in %) 32,4 32,9 Liquide Mittel 21,3 24,2 -11,8% Nettoverschuldung 161,2 113,3 42,3% Verschuldungsgrad (Gearing) (in %) 71,3 53,2 Mitarbeiter (Stichtag) 6.112 6.071 0,7% Allgemeiner Hinweis: Als Folge des Ausweises gerundeter Werte können einzelne Summen von der Summe ihrer Einzelpositionen abweichen.

Über die TOM TAILOR GROUP Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab.

Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen 453 TOM TAILOR Filialen sowie 185 Franchise-Geschäfte, 2.510 Shop-in-Shops und 7.082 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 31 Ländern präsent.

BONITA verfügt über 772 eigene Retail-Geschäfte sowie über 82 Shop-in-Shop Flächen.

Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com

Medienkontakt Lena Christin Wulfmeyer Head of Corporate Communications TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-420 E-Mail: lena.wulfmeyer@tom-tailor.com

Investorenkontakt Viona Brandt Head of Investor Relations TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com

13.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg

Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

744705 13.11.2018