TOM TAILOR präsentiert Kollektion mit Toni Garrn

Neue Star-Kollaboration des Hamburger ModeunternehmensTOM TAILOR präsentiert Kollektion mit Toni GarrnHamburg, 25. September 2018. Die gemeinsame Heimatstadt sowie ein positiver und offener Blick auf die Welt verbinden Toni Garrn und das Hamburger Modeunternehmen TOM TAILOR. Mit der Zusammenarbeit an der eigenen Kapselkollektion "Toni Garrn x TOM TAILOR" zeigen die beiden nun, wie sich die gemeinsamen hanseatischen Werte auch in der Mode widerspiegeln können. Die Zusammenarbeit mit dem Topmodel fügt sich in die Reihe der Star-Kooperationen von TOM TAILOR ein, die im Zuge der neuen Positionierung der Marke erfolgreich gestartet wurden. Dadurch wird der Kern des Unternehmens in Szene gesetzt und das Produkt weiter emotionalisiert: Die TOM TAILOR Group steht für Trendbewusstsein, Lifestyle und eine positive Lebenseinstellung. Die Zusammenarbeit mit ausgewählten und namhaften Partnern aus Kunst und Mode erhöhen so die Begehrlichkeit des Labels bei der Zielgruppe der modernen Mitte. Das internationale Supermodel Naomi Campbell war bereits eine der Stardesignerinnen der TOM TAILOR Group und auch die Hamburger Band Revolverheld transportierte die Haltung des Unternehmens mit ihrer eigenen Kapselkollektion. Mit Toni Garrn wurde nun eine weitere hochkarätige Partnerin gefunden, die nun hanseatische Wurzeln mit internationaler Stahlkraft vereint und Eleganz und Glamour der Laufstege der Welt mit in die Stadt an der Elbe bringt. Damit ist die nächste Star-Kollektion entstanden, die die positive Entwicklung und Leuchtkraft des Unternehmens aus der Hansestadt weiter in den Fokus rücken soll. "Mit Toni Garrn konnten wir eine Markenbotschafterin gewinnen, die mit ihrer lebensbejahenden Einstellung Menschen in aller Welt erreicht. Wir sind beeindruckt von ihrem großartigen sozialen Engagement und konnten den Willen zum Anpacken auch bei der Zusammenarbeit spüren", erläutert Dr. Heiko Schäfer, CEO der TOM TAILOR Group. Mit der "SAY YES"-Kampagne inspirierte das Modeunternehmen bereits im letzten Jahr zu einer positiven Weltanschauung - und dies in Zeiten täglicher negativer Berichterstattung. "Ich möchte, dass die Menschen sich in der Kollektion wohlwühlen und so selbstbewusst durchs Leben gehen und Freude ausstrahlen. Ich bin gespannt, wie die Stücke bei meinen Fans ankommen. Ich hoffe, dass sie sehen können, wieviel Spaß ich beim Designen hatte", ergänzt Toni Garrn. Die erste von drei geplanten Kapselkollektionen wird im April 2019 erhältlich sein. Natürliche und wertige Linen Looks werden in der neuen Kollektion mit sportiven Elementen verbunden. Die hanseatische Farbwelt erhält durch Neon-Coral-Akzente außerdem den besonderen Kick.Über die TOM TAILOR Group Die TOM TAILOR Group fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab. Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen 451 TOM TAILOR Filialen sowie 183 Franchise-Geschäfte, 2.474 Shop-in-Shops und rund 7.447 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 31 Ländern präsent. BONITA verfügt über 791 eigene Retail-Geschäfte sowie über 60 Shop-in-Shop Flächen. Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden. Informationen auch unter www.tom-tailor-group.comMedienkontakt Lena Christin Wulfmeyer Head of Corporate Communications TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-420 E-Mail: lena.wulfmeyer@tom-tailor.com Lisa Gut Specialist Brand PR TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-671 E-Mail: lisa.gut@tom-tailor.com

