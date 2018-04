Tonkens Agrar AG mit starkem ersten Halbjahr 2017/2018: Bei um knapp 6 % auf 8,2 Mio. EUR gestiegenen Umsatzerlösen wurde ein hoher Halbjahresüberschuss von 2,6 Mio. EUR erzielt.

Tonkens Agrar AG, DE000A1EMHE0

Ad-hoc MitteilungVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARTonkens Agrar AG mit starkem ersten Halbjahr 2017/2018: Bei um knapp 6 % auf 8,2 Mio. EUR gestiegenen Umsatzerlösen wurde ein hoher Halbjahresüberschuss von 2,6 Mio. EUR (Vj. 0,7 Mio. EUR) erzielt. Sülzetal, 11. April 2018 - Im Rahmen der laufenden Abschlusserstellung für das erste Halbjahr 2017/2018 (Wirtschaftsjahr 01. Juli 2017 bis 30. Juni 2018) hat die Tonkens Agrar AG (ISIN DE000A1EMHE0) nach ersten vorläufigen Zahlen auf Konzernebene Umsatzerlöse von 8,2 Mio. EUR (Vj. 7,8 Mio. EUR) und eine Gesamtleistung von 11,2 Mio. EUR (Vj. 9,3 Mio. EUR) erwirtschaftet. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) erhöhte sich deutlich auf 2,7 Mio. EUR (Vj. 0,8 Mio. EUR) und der Halbjahresüberschuss kletterte auf einen hohen Wert von 2,6 Mio. EUR (Vj. 0,7 Mio. EUR).

Die Umsatzsteigerung ist auf das deutlich ausgeweitete Absatzgeschäft der Tochtergesellschaft Börde Vita GmbH mit verarbeiteten Kartoffeln und Zwiebeln zurückzuführen. So hat die Absatzmenge im ersten Halbjahr 2017/2018 um mehr als 70 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt. In der auf 11,2 Mio. EUR erhöhten Gesamtleistung sind sonstige betriebliche Erträge von 1,8 Mio. EUR (Vj. 0,9 Mio. EUR) enthalten. Der Zuwachs ist neben der stichtagsbezogenen Bewertung von Dieselswaps auf den Verkauf von Eigentumsflächen zu derzeit am Markt sehr hohen Preisen, welche aber gleichzeitig langfristig zurückgepachtet wurden, zurückzuführen. Dem standen jedoch auch weitere Flächenzukäufe entgegen, sodass per Saldo der Eigentumsanteil an den Flächen im Konzern im Vergleich zum 30. Juni 2017 von 13,6 % auf 12,7 % zurückgegangen ist. Darüber hinaus ist in der Gesamtleistung auch ein um rund 0,6 Mio. EUR erhöhter Bestand an unfertigen und fertigen Erzeugnissen vor dem Hintergrund zum Bilanzstichtag noch nicht verkaufter Kartoffeln und Zwiebeln enthalten. Unter Berücksichtigung der leicht über dem Vorjahresniveau liegenden Gesamtkosten und eines fast unveränderten Finanzergebnisses gelang so die deutliche Zunahme des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 0,8 Mio. EUR auf 2,7 Mio. EUR. Die Abschlussarbeiten für das erste Halbjahr 2017/2018 hatten sich dieses Jahr vor dem Hintergrund von krankheitsbedingten Ausfällen bei Mitarbeitern der Buchhaltung und Rechnungslegung zeitlich verzögert.

Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2017/2018 hat der Vorstand der Tonkens Agrar AG entsprechend die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2017/2018 angepasst. Zuvor waren keine Umsatzsteigerung, stabile Gesamtkosten und keine Verbesserung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwartet worden. Stattdessen geht der Vorstand nun von einer Umsatzsteigerung und unter der Berücksichtigung stabiler Gesamtkosten von einem deutlich verbesserten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sowie der Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses aus.

Über die Tonkens Agrar AG: Die Tonkens Agrar AG und ihre Tochtergesellschaften sind mit mehreren Betrieben im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion tätig. Die Geschäftstätigkeit unterteilt sich dabei in die Bereiche Ackerbau / Milchproduktion / Lagerung, Vermarktung und Veredelung / Erneuerbare Energie. Die Tonkens Agrar AG ist in der Herstellung von Agrarprodukten ausschließlich in Deutschland tätig.Anstehende Termine: Ende Juli 2018 Aktionärsbrief Oktober 2018 Berichterstattung zum Ernteverlauf Ende Oktober 2018 Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2017/2018 Ende November 2018 Veröffentlichung Jahresabschluss 2017/2018 Mitte Dezember 2018 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2017/2018

