Toshiba Memory Corporation ernennt Stacy J. Smith zum Vorstandsvorsitzenden

Die Toshiba Memory Corporation (TMC) gab heute die Ernennung von Stacy J. Smith als Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung vom 1. Oktober 2018 bekannt.

Smith war zuvor drei Jahrzehnte lang bei Intel beschäftigt und leitete Organisationen verschiedener Fachrichtungen. Von 2016 bis 2018 fungierte er als Präsident für den Bereich Manufacturing, Operations and Sales und führte 40.000 Mitarbeiter, die weltweit in den Bereichen Fertigung, Technologieentwicklung, Lieferkette, Preisgestaltung und Vertrieb tätig waren. Ebenfalls hatte er für beinahe zehn Jahre die Position des Chief Financial Officer von Intel inne und war für die Bereiche Unternehmensstrategie, Fusionen und Übernahmen sowie Intel Capital verantwortlich. Zuvor agierte er als Chief Information Officer für Intel und als Vice President für den Vertrieb in Europa, Nahost und Afrika.

Darüber hinaus verfügt Smith über umfangreiche Erfahrung als Vorstandsvorsitzender. Aktuell fungiert er als Vorstandsvorsitzender bei Autodesk und Direktor für Metromile. Zuvor war er bereits als Direktor für Virgin America und GEVO tätig. Ebenfalls war er Mitglied des Kuratoriums für The Nature Conservancy of California sowie des Beirats der McCombs School of Business der University of Texas. Smith besuchte die University of Texas in Austin, wo er 1988 seinen MBA und 1985 seinen BBA abschloss.

„Wir freuen uns sehr, Stacy bei der Toshiba Memory Corporation in dieser zentralen Führungsposition zu so einem bedeutenden Zeitpunkt in der Unternehmensgeschichte begrüßen zu dürfen“, so Yasuo Naruke, President und CEO von TMC. „Dank Stacys umfangreicher internationaler Führungserfahrung und entsprechenden Kenntnissen ist er zweifelsfrei perfekt gerüstet, um uns bei der Einleitung der nächsten Wachstumsphase als ein unabhängiges Unternehmen zur Seite zu stehen.“

„Ich freue mich sehr, mit dieser wichtigen Herausforderung betraut worden zu sein und es ist mir eine Ehre, mich dem Team von TMC anschließen zu dürfen“, so Smith. „Toshiba hat den Flash-Speicher erfunden und da TMC nun als unabhängiges Unternehmen geführt wird, das in der Lage ist, verstärkt in die Entwicklung und den Fortschritt von Halbleitertechnologie zu investieren, befindet sich das Unternehmen auf einem starken Wachstumskurs.“

Die Anstellung von Smith folgt der diesjährigen Übernahme von TMC durch ein Industriekonsortium, das von Bain Capital Private Equity geleitet wird. Bain Capital Private Equity blickt auf eine lange Geschichte erfolgreicher Investitionen in Japan, einschließlich Skylark, Jupiter Shop Channel, BellSystem24, Domino’s Pizza Japan, Ooedo Onsen und Asatsu-DK. Die tiefgreifenden Marktkenntnisse des Unternehmens sowie seine umfangreichen lokalen Netzwerke und Fachkenntnisse bezüglich der Förderung betrieblicher Verbesserungsstrategien haben Bain Capital zum bevorzugten Partner japanischer Unternehmen gemacht.

„Stacy ist die richtige Führungskraft, um TMC unabhängig seiner führenden Position im Flash-Speicher-Markt zu helfen, sein volles Potenzial als ein unabhängiges Unternehmen auszuschöpfen“, so David Gross-Loh, ein Direktor von TMC sowie Managing Director und Mitleiter der Region Asien für Bain Capital Private Equity. „Wir freuen uns sehr, Stacy bei TMC begrüßen zu dürfen und die enge Zusammenarbeit mit ihm und der erweiterten Geschäftsleitung aufzunehmen.“

Über die Toshiba Memory Corporation

