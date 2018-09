Toshiba präsentiert Robotik-Logistiksystem auf POST-EXPO 2018

Die Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (nachstehend TISS genannt), ein Kernunternehmen der Toshiba Group (TOKYO:6502), hat heute ihre Teilnahme an der POST-EXPO 2018 angekündigt. Diese weltweit größte jährliche Post- und Paketmesse wird vom 9. bis 11. Oktober in Hamburg, Deutschland, stattfinden.

TISS und seinen europaweiten Vertriebsvertreter Toshiba Europe GmbH finden Sie an Stand Nr. 160 in Halle B2 der Hamburg Messe. Sie werden gemeinsam Toshibas neueste Logistiklösungen vorstellen und ein neues Robotik-Logistiksystem demonstrieren – ein Gebiet, bei dem sich TISS auf die Entwicklung von Systemen konzentriert, mit denen die Logistikautomatisierung verbessert und umfassende Lösungen bereitgestellt werden können. TISS wird ferner am 11. Oktober ab 11:45 Uhr auf der Konferenz der POST-EXPO 2018 im Konferenzbereich in Halle B2 eine Präsentation seiner neuesten Lösungen geben, mit besonderem Augenmerk auf der Robotik.

Es besteht eine immer höhere Nachfrage nach Robotik-Logistiksystemen als Lösung für die Zustellung kleiner Pakete, die aufgrund des kontinuierlichen weltweiten Wachstums des E-Commerce-Marktes erheblich angestiegen ist. Auf der POST-EXPO 2018 wird TISS SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) demonstrieren. Diese Robotik-Logistiklösung umfasst ein intelligentes, horizontales, automatisiertes Multi-Achsen-Induktionssystem, das funktioniert, ohne dass vorher Bewegungen programmiert und beigebracht werden müssen.

Die langjährige Erfahrung von TISS sowie die technischen Fähigkeiten des Unternehmens von Weltklasse in Gebieten wie Bilderkennung, Mechatronik, Kontrollverordnungen und IT-Systeme haben das Unternehmen als einen der führenden globalen Anbieter von Post-Automatisierungssystemen positioniert. TISS nutzt diese Grundkompetenzen jetzt bei der Verbesserung von Robotiksystemen. Diese sollen die Bereitstellung von Gesamtlösungen für Post- und Logistiksysteme unterstützen. Das Unternehmen konzentriert seine Ressourcen auf den Umgang mit den Schwierigkeiten, die sich den heutigen Post- und Logistikbranchen stellen.

Überblick über den Messebeitrag von Toshiba

1. Demonstration des horizontalen, mehrachsigen SCARA-Roboters, eines automatisierten Paketinduktionssystems mit Funktionen für zufällige Auswahl und Adressenseitenerkennung 2. Video von Portfolio und Produktfunktionen von Toshibas Robotik-Logistiksystemen 3. Eine Panel-Darstellung von Toshibas Bilderkennungstechnologie und Logistik-IT-System

Über die Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation

Die Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (TISS) ist ein Kernunternehmen, das die Geschäftsbereiche der Toshiba Group innerhalb sozialer Infrastruktur fördert. Als 2017 entstandener Ableger der Toshiba Corporation fördern TISS und die Unternehmen dieser Gruppe die Realisierung zuverlässiger Produkte und Systeme für eine nachhaltige Zukunft, die sicher und zuverlässig ist, und versuchen die Qualität für die Kunden mit Lösungen für soziale und industrielle Infrastruktur, Gebäude und Anlagen zu verbessern.

Erfahren Sie mehr über TISS unter http://www.toshiba.co.jp/cs/en/index.htm

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der Produktpreise und Produktbeschreibungen, der Details von Leistungsinhalten und der Kontaktdaten, entsprechen zum Veröffentlichungsdatum dieser Pressemitteilung zwar dem neuesten Stand, können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

