Tradeweb Markets reicht Registrierungsdokument für angestrebtes Börsendebüt auf Formular S-1 ein

Tradeweb Markets, ein weltweit führender Handelsplatz für den elektronischen Handel mit festverzinslichen Werten, Darlehen, Geldmarktanlagen und Aktien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) auf Formular S-1 ein Registrierungsdokument für das geplante Börsendebüt seiner Stammaktien der Klasse A eingereicht hat. Die Anzahl der angebotenen Aktien und die Preisspanne für dieses Angebot wurden noch nicht festgelegt. Tradeweb beabsichtigt, seine Stammaktien der Klasse A am NASDAQ Global Select Market unter dem Börsenkürzel „TW” notieren zu lassen.

Tradeweb plant die Verwendung der Nettoerlöse aus seinem Angebot für den Kauf von Beteiligungen an vorbestimmten bestehenden Besitzern. Refinitiv wird im Anschluss an das Angebot weiterhin einen Mehrheitsanteil an Tradeweb in seinem Besitz behalten.

J.P. Morgan, Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC und Morgan Stanley fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot.

Das geplante Angebot dieser Wertpapiere wird lediglich mittels eines Prospektes erfolgen. Zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit kann ein Exemplar des vorläufigen Prospektes in Zusammenhang mit dem geplanten Börsendebüt bei J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmchase.com oder gebührenfrei unter (866) 803-9204; Citigroup Global Markets Inc., zu Händen von: Prospectus Department, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, oder telefonisch unter (800) 831-9146; Goldman Sachs & Co. LLC, zu Händen von: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, per E-Mail unter prospectus-ny@ny.email.gs.com oder telefonisch unter (866) 471-2526; oder Morgan Stanley & Co. LLC, zu Händen von: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, New York 10014 angefordert werden.

Ein Registrierungsdokument in Zusammenhang mit diesen Wertpapieren wurde bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht. Allerdings wurde es bislang noch nicht wirksam. Diese Wertpapiere dürfen weder verkauft noch dürfen Kaufangebote akzeptiert werden bevor das Registrierungsdokument wirksam wurde. Diese Veröffentlichung stellt kein Verkaufsangebot betreffend Wertpapiere noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten betreffend Wertpapiere in Ländern oder Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über Tradeweb Markets

Tradeweb Markets ist ein führender weltweiter Betreiber elektronischer Handelsplätze für festverzinsliche Werte, Darlehen, Geldmarktanlagen und Aktien. Das 1996 gegründete Unternehmen erschließt seinen Kunden Zugang zu Märkten, Daten- und Analysediensten, elektronischem Trading, vollautomatisierter Abwicklung und Berichterstattung. Seinen institutionellen Kunden sowie Groß- und Einzelunternehmen bietet das Unternehmen über 40 Produkte. Von Tradeweb selbst entwickelte, modernste Technologien tragen zur Optimierung der Preisfindungsmethoden, der Auftragsabwicklung und des Handelszyklus bei und sorgen für eine größere Skalierung sowie geringere Risiken bei Kunden-Handelsgeschäften. Das Unternehmen betreut rund 2.500 Kunden in über 60 Ländern. An einem durchschnittlichen Handelstag ermöglicht Tradeweb Umsätze in Höhe eines Nominalwerts von über 540 Mrd. US-Dollar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

