Träume verwirklichen: Geldmangel ist größtes Hindernis / Aktion Mensch-Umfrage: Mehrheit setzt sich aktiv für die eigenen Träume ein

Bonn - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Selbst aktiv werden für die Erfüllung der eigenen Träume? Für die Mehrheit der Deutschen ist das selbstverständlich. 58 Prozent setzen sich aktiv dafür ...

Bonn -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Selbst aktiv werden für die Erfüllung der eigenen Träume? Für die Mehrheit der Deutschen ist das selbstverständlich. 58 Prozent setzen sich aktiv dafür ein, ihre Träume zu verwirklichen. Das zeigt eine aktuelle und bevölkerungsrepräsentative Umfrage der Aktion Mensch.

Die Umfrage zeigt auch: Es ist gar nicht so schwer, etwas für die Erfüllung der eigenen Träume zu tun. 77 Prozent derjenigen, die zur Traumerfüllung aktiv werden, legen Geld zurück. 52 Prozent nehmen sich bewusst mehr Zeit. Mehr als ein Drittel (38 Prozent) eignet sich sogar neue Fähigkeiten an oder baut neues Wissen auf. Insgesamt jeder Sechste besitzt ein Lotterielos (16 Prozent). Die größten Auffälligkeiten dabei: Vor allem die Jüngeren sparen und setzen häufiger auf Weiterbildung, während sich ältere Menschen mehr Zeit nehmen. Im Vergleich Frau und Mann wird deutlich: Männer vertrauen mehr aufs Glück; 20 Prozent der Männer, aber nur rund 11 Prozent der Frauen haben ein Lotterielos.

Was sind die größten Hindernisse bei der Verwirklichung der Träume?

Auf Platz eins steht Geldmangel: 60 Prozent der Menschen, die ihre Träume nicht aktiv verfolgen, geben "zu wenig Geld" als Grund an. Erst dahinter folgen mit großem Abstand Zeitmangel (19 Prozent), Unsicherheit (12 Prozent) oder gesundheitliche Probleme (11 Prozent). "Dieses Ergebnis zeigt, dass viele Menschen den äußeren Gegebenheiten die Verantwortung dafür geben, dass sich ihre Träume nicht erfüllen. Aber wenn man seine Träume erfüllen will, muss man mit dem arbeiten, was da ist. Man muss seine Einstellung verändern", sagt Management-Trainer Boris Grundl, der Menschen hilft, die eigenen Ziele zu erreichen. Die positive Botschaft der Umfrage: 31 Prozent haben einen guten Grund, sich nicht für die Erfüllung der persönlichen Träume einzusetzen. Sie sind mit ihrer aktuellen Lebenssituation zufrieden.

Die Aktion Mensch als größte Soziallotterie Deutschlands hat Erfahrung mit der Erfüllung von Träumen: Allein im letzten Jahr hat die Aktion Mensch fast 1,8 Millionen Gewinner glücklich gemacht und rund 2,6 Millionen Euro pro Woche ausgespielt. Gleichzeitig unterstützt sie auch andere Menschen darin, ihre Träume zu erfüllen: Denn seit ihrer Gründung fördert sie bis zu 1.000 soziale Projekte im Monat.

Mehr Inhalte:

Das Presse-Paket "Träume erfüllen" der Aktion Mensch bietet mehr Informationen und Bildmaterial, u.a. ein Interview mit Boris Grundl und viele ganz persönliche Träume von Menschen mit und ohne Behinderung jeden Alters unter www.aktion-mensch.de/presse

Über die Studie

Die Aktion Mensch hat gemeinsam mit dem Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Ipsos insgesamt 1.000 Menschen zwischen 16 und 70 Jahren bevölkerungsrepräsentativ nach Alter, Geschlecht und Region befragt. Die Befragung wurde online im Rahmen des i:omnibuses von Ipsos Observer im August 2018 durchgeführt.

Über die Aktion Mensch

Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als vier Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteilnehmer. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch.

OTS: Aktion Mensch newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43707 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43707.rss2

Pressekontakt: Xenia Fischer Aktion Mensch Telefon: 0228 2092-387 E-Mail: xenia.fischer@aktion-mensch.de www.aktion-mensch.de/presse