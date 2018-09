Travel Industry Club diskutiert Zukunft der Arbeit

Der Tourismus ist in Österreich seit jeher ein Beschäftigungsmotor. Etwa 250.000 unselbstständig Beschäftigte halten die Freizeitwirtschaft am Laufen. Doch während die Unternehmen über den notorischen Fachkräftemangel klagen, stellt der IFES-Arbeitsklimaindex der Branche ein schwaches Zeugnis aus, in punkto Attraktivität ist sie überhaupt Schlusslicht. Der Travel Industry Club Austria, heimischer Thinktank der Reiseindustrie, will jetzt der Frage nachgehen, mit welchen Maßnahmen das Berufsfeld für Neueinsteiger wieder attraktiver gemacht werden könnte. https://www.travelindustryclub.at

Wien (pts028/11.09.2018/12:30) - Der Tourismus ist in Österreich seit jeher ein Beschäftigungsmotor. Etwa 250.000 unselbstständig Beschäftigte halten die Freizeitwirtschaft am Laufen. Doch während die Unternehmen über den notorischen Fachkräftemangel klagen, stellt der IFES-Arbeitsklimaindex der Branche ein schwaches Zeugnis aus, in punkto Attraktivität ist sie überhaupt Schlusslicht. Der Travel Industry Club Austria, heimischer Thinktank der Reiseindustrie, will jetzt der Frage nachgehen, mit welchen Maßnahmen das Berufsfeld für Neueinsteiger wieder attraktiver gemacht werden könnte. https://www.travelindustryclub.at

Im Rahmen eines Networking-Abends will der Travel Industry Club einen Einblick in die Beschäftigungsprognosen 2025 geben, daruber hinaus die sich laufend ändernden Anforderungsprofile durch die Digitalisierung und Automatisierung und deren Relevanz fur die touristische Aus- und Weiterbildung ansprechen: - Wie wird sich der Arbeitsmarkt im heimischen Tourismus entwickeln? - Welche Qualifikationen und Anforderungen für Beschäftige werden sich daraus ableiten? - Was bedeutet dies für die Aus- und Weiterbildung in der Branche? - Und was muss getan werden, um den Tourismus für Mitarbeiter/innen attraktiver zu gestalten und damit die Nachfrage an Arbeitskräften nachhaltig zu sichern?

Termin und Ort: 4. Oktober 2018 Falkensteiner Hotel Wien Margareten, Margaretengurtel 142, 1050 Wien

Programm: 18.30 Uhr: Veranstaltungsbeginn, Drinks & Snacks 19.30 Uhr: Keynote und anschließende Podiumsdiskussion

Referenten/innen: - Mag. Ulkrike Huemer, WIFO, Bereichskoordinatorin Arbeitsmarkt - Michaela Reitterer: Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung - René Sturm: AMS Österreich - Bernd Tusch: Gewerkschaft vida, Fachbereichsvorsitzender Tourismus - Moderation: Angela Pengl-Böhm, pr.com

Mitglieder des Travel Industry Club Austria und ausgewählte Journalisten erhalten freien Zutritt zum Event. Für Nicht-Mitglieder wird ein Cateringbeitrag von 25 Euro an der Abendkassa in bar eingehoben. Anmeldungen unter: https://www.travelindustryclub.at/go/beschaeftigungsprognose-2025

