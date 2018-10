TravelCulture 2018: Kultur und Tourismus im Dialog

Mit einem neuen Format bereichert Oberösterreichs Landeshauptstadt Linz das internationale Angebot an touristischen Kongressen. Im Zentrum von TravelCulture steht der interdisziplinäre Dialog zwischen Kultur und Tourismus. Wie können Institutionen und Initiativen beider Sphären so zusammenarbeiten, dass für Besucher und Einheimische Mehrwert entsteht? Welche Herausforderungen sind dabei zu bewältigen? Geführt wird der Dialog entspannt, auf Augenhöhe und unter Einbindung der Teilnehmer. TravelCulture ersetzt die zermürbende Aneinanderreihung von Fachvorträgen durch begeisternde Keynotes, Workshops und Vernetzungsangebote. Veranstaltungsorte wie das Musiktheater, die Tabakfabrik und das Ars Electronica Center sowie ein Linz-piriertes Kulturprogramm garantieren hohe Aufenthaltsqualität.

Linz (pts008/24.10.2018/09:30) - Mit einem neuen Format bereichert Oberösterreichs Landeshauptstadt Linz das internationale Angebot an touristischen Kongressen. Im Zentrum von TravelCulture steht der interdisziplinäre Dialog zwischen Kultur und Tourismus . Wie können Institutionen und Initiativen beider Sphären so zusammenarbeiten, dass für Besucher und Einheimische Mehrwert entsteht? Welche Herausforderungen sind dabei zu bewältigen? Geführt wird der Dialog entspannt, auf Augenhöhe und unter Einbindung der Teilnehmer. TravelCulture ersetzt die zermürbende Aneinanderreihung von Fachvorträgen durch begeisternde Keynotes, Workshops und Vernetzungsangebote . Veranstaltungsorte wie das Musiktheater, die Tabakfabrik und das Ars Electronica Center sowie ein Linz-piriertes Kulturprogramm garantieren hohe Aufenthaltsqualität.

Programm: https://www.travelculture.at/de/programm

Speaker: https://www.travelculture.at/de/speaker

Locations: https://www.travelculture.at/de/locations

Das biennal konzipierte Kongressformat richtet sich an Verantwortungsträger und helle Köpfe im Tourismus sowie im Kulturbereich. Getreu dem Slogan der Stadt, "Linz verändert", verspricht ihnen TravelCulture eine Oase der Inspiration und des Innehaltens. Eine Begegnungszone, wo die Geschwindigkeit des touristischen Wettbewerbs gedrosselt wird. So bleibt Raum und Zeit für prinzipielle Frage- und Themenstellungen: etwa nach dem Wie und Warum von Kooperationen , nach der Wechselbeziehung von Gästen und Publikum , oder nach der Zukunft des Reisens angesichts von "Overtourism" und dem Leidensdruck der Bevölkerung in touristischen Hotspots .

Wer soll angesprochen werden?

Die bei TravelCulture forcierte Kultur des Zusammenarbeitens versteht sich auch als Einladung an die Besucher der Konferenz. Das sind vor allem Verantwortliche in den Bereichen Tourismus und Kultur , junge Menschen in einschlägigen Ausbildungen sowie alle, die an kreativer Weiterentwicklung und Veränderung interessiert sind.

Wer sind die Impulsgeber und Querdenker?

Selbstverständlich lebt ein Kongress von der Attraktivität seines Programms. TravelCulture setzt dabei auf eine Vielzahl an Vermittlungsformen - und auf Key-Note-Speaker, die keine Scheu vor prinzipiellen Fragestellungen haben und die Grundprobleme des weltweiten Tourismus ansprechen. Stichworte: "Overtourism", "Entfremdung von Bewohnern und Besuchern", oder das Spannungsverhältnis von künstlerischer Produktion, Kulturinstitutionen und Standortmarketing.

TravelCulture verzichtet weitgehend auf das bei Tourismuskongressen übliche Schaulaufen der Destinationen und etabliert stattdessen eine "Culture of Collaboration": voneinander lernen, sich gut (miteinander) unterhalten, einander begeistern und - wo immer möglich - Zusammenarbeit üben. Das gilt auch für die hochkarätigen internationalen Referenten und Impulsgeber, die sich einer ausführlichen Diskussion mit dem TravelCulture-Teilnehmern stellen werden: - Annika Hampel Direktorin und wissenschaftliche Leiterin des Africa Centre Freiburg / Universität Freiburg im Breisgau - Barbara Neuhofer Studiengang Innovation & Management im Tourismus / Fachhochschule Salzburg - Misa Novak Management für strategische Projekte, Slowenien Tourismus - Harald Pechlaner ehem. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft - Hermann Schneider Intendant Landestheater Linz - Terry Stevens internationaler Tourismusexperte der University of Swansea - Chris Müller Leiter der Tabakfabrik Linz

Moderation: Claudia Novak, Kuratorin und Lizenznehmerin der TEDx Linz

TravelCulture: Programm-Überblick

Donnerstag, 8. November 2018

8:00 bis 9:30 Uhr | Get together im Musiktheater Linz

9:30 bis 10:00 Uhr | Opening Talk mit Moderatorin Claudia Novak und Musiktheater-Intendant Hermann Schneider

10:00 bis 12:30 Uhr | Talks mit Experten und Querdenkenden Terry Stevens, Annika Hampel, Barbara Neuhofer, Harald Pechlaner, Chris Müller

12:30 bis 15:00 Uhr | Vision Lunch - Kulinarik trifft auf Visionen

15:00 bis 17:30 Uhr | Workshops mit Impulsen - Wo ist das Publikum? - Audience Development (OÖ Kulturquartier) - Get inspired! Brauchen wir das Spiel? (Deep Space im Ars Electronica Center)

18:00 bis 19:00 Uhr | Rundgang in der Tabakfabrik mit Chris Müller (optional)

19:30 Uhr | "Übung zum Ungehorsam" mit Reporter Andreas Altmann und Karikaturist Gerhard Haderer

(Ende)

Aussender: die jungs kommunikation

