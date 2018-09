TRIPLE-1 Der Energieverbrauch konventioneller Mining Maschinen konnte um ca. 50% reduziert werden.Die Leistungsdaten von HyperSpec sind ebenfalls veröffentlicht.

Heute, den 19. September 2018, möchten wir, die TRIPLE-1 AG (Hauptsitz: Fukuoka City, Hakata-ku, Fukuoka Präfektur, Vorstandsmitglied Takuya Yamaguchi), den Leistungsbewertung Wert der Mining Machine "KAMIKAZE" mit 7 nm ASIC-Chip (hergestellt von TSMC, Taiwan) veröffentlichen.

Die folgenden Ergebnisse wurden in dem Leistungsbewertung Test der Mining Machine "KAMIKAZE", die mit einem 7-nm-ASIC-Chip (hergestellt von TSMC, Taiwan) ausgestattet ist, bestätigt.

• "KAMIKAZE" Leistung: Eco-Leistung

Hashrate: 14,5 TH / s ± 5% (* Wenn normal)

Leistungsaufnahme (Leistungsaufnahme): 750 W ± 5%

Energieeffizienz: 0,052 W / GH ± 5%

Video URL:

https://youtu.be/Fp_K4bV639Y

Die Mining Machine "KAMIKAZE" , die mit dem weltweit fortschrittlichsten 7-nm-ASIC-Chip (hergestellt von TSMC, Taiwan) ausgestattet ist, " hat die gleiche Hashrate wie die hauptsächlich verwendeten Mining Maschinen mit dem 16-nm-ASIC-Chip,

Trotzdem konnten wir den Stromverbrauch um fast 50% senken.

Da der Schwierigkeitsgrad beim Bitmining tendenziell zunimmt, gibt es heutzutage eine Tendenz, eine höhere Hashrate zu erhalten, so dass wir auch die Herstellung von hohen Hash Kraft Modellen betrachten.

Als das Ergebnis bei der Leistungsprüfung von der Hoch Hashkraft wurden die folgende Werte bestätigt.

• "KAMIKAZE" -Performance: hohe Hash-Power-Performance

Hashrate: 33,0 TH / s ± 5% (* Wenn normal)

Leistungsaufnahme 2.000 W ± 5%

Energieeffizienz: 0,061 W / GH ± 5%

-- Die Anmeldung für den Bezug der Mining Maschine mit der Bestellspezifikation für Mining-Farm-Operatoren Firma beginnt.

Wir beginnen mit der Entwicklung und Herstellung von Mining Maschinen.

In Anbetracht der Ausgewogenheit zwischen Leistung und Herstellungskosten unter Berücksichtigung der regionalen, ökologischen Eigenschaften, des Geschäftsmodells usw., wird die Mining Machine "KAMIKAZE" mit dem weltweit fortschrittlichsten 7-nm-ASIC-Chip (hergestellt von TSMC, Taiwan) ausgestattet.

-- Realistische weitere innovative Entwicklung

TRIPLE-1 AG fördert seit Februar 2017 die Entwicklung der Mining Machine "KAMIKAZE", die mit dem weltweit modernsten 7-nm-ASIC-Chip (hergestellt von TSMC, Taiwan) ausgestattet ist.

Etwa eineinhalb Jahre nach dem Beginn der Entwicklung am 19. September 2018 geben wir schließlich die Ergebnisse des Leistungsbewertung Tests bekannt.

Ab Ende November 2018 gehen wir davon aus, dass wir den Versand der ersten Massenprodukt-Mining Maschinen beginnen können.

Durch die Ergebnisse des Leistungsbewertung Tests der "KAMIKAZE" ist die derzeit parallel laufende Entwicklung dieses mal realistischer geworden.

Die TRIPLE-1 AG bestrebt weiterhin "die besten Produkte der Welt „ herzustellen", unter dem Motto „eine rücksichtslose Herausforderung wird heute normal“

-- Firmenübersicht

Company name : TRIPLE-1, Inc.

Corporate headquarter :

7F IT Bldg. ?,1-14-20 Hakataeki-Higashi, Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0013, Japan

Representatives : Representative Director CEO Takuya Yamaguchi

Directors list :

Representative director CEO Takuya Yamaguchi

Director CTO Kenichi Ozaki

The capital :3662 million 895 thousand and 398 yen (including the capital reserve)

