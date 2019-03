True Leaf erweitert Einzelhandelspräsenz auf 3.500 Geschäfte weltweit Pet Planet gehört ab sofort auch zu den nordamerikanischen Einzelhandelspartnern der Cannabis-für-Haustiere-Marke VERNON, BC ? 20. März 2019 ? True Leaf Medicine

VERNON, BC ? 20. März 2019 ? True Leaf Medicine International Ltd. (?True Leaf? oder das ?Unternehmen?) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen seine globale Einzelhandelspräsenz auf insgesamt 3.500 Ladengeschäfte erweitert hat, nachdem es Pet Planet als Einzelhandelspartner in Nordamerika gewinnen konnte.

Das Unternehmen kündigte dies heute auf der Global Pet Expo in Orlando (Florida), der größten jährlichen Fachmesse der Heimtierbranche, an, wo es auch seine neue Markenidentität, sein neu gestaltetes Logo und neue Produktinnovationen vorstellt.

True Leafs Nahrungsergänzungsmittel auf Hanfbasis für Haustiere werden ab dem 1. April 2019 auch in den Filialen von Pet Planet in Kanada und den USA erhältlich sein. Pet Planet ist bekannt dafür, hochwertige natürliche Marken für den Haustierbedarf zu führen, denen Verbraucher vertrauen können. Im Rahmen des Auswahlverfahrens demonstrierte True Leaf, dass es den strengen Herstellungs- und Nährwertkriterien des Einzelhändlers gerecht wird. Bei einer gründlichen Prüfung wurden die Quelle und die Qualität jedes einzelnen Inhaltstoffes in der Produktlinie des Unternehmens verifiziert.

?Da Cannabis- und Hanfprodukte auf dem breiten Markt immer mehr Fuß fassen, haben unsere vollständig legalen Rezepturen auf Hanfbasis das Interesse von Tierhandlungen in Nordamerika und Europa geweckt?, sagt Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. ?Die heutige Bekanntmachung zeugt von der Qualität und Sorgfalt, die wir in unsere Haustierprodukte stecken. Wenn Sie bei Pet Planet einkaufen, wissen Sie, dass die Produkte, die Sie hier kaufen, nahrhaft sind und den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.?

Die Produkte von True Leaf beruhen auf einer innovativen Rezeptur mit Wirkstoffen, verankert durch Hanf, um bestimmten gesundheitlichen Herausforderungen wie einer beruhigenden Wirkung, der Förderung der Hüft- und Gelenkfunktion und der Nahrungsergänzung mit Omega-3-Fettsäuren zu begegnen. Pet Planet wird die Linie des Unternehmens mit funktionellen Kausnacks und Ergänzungsmitteln auf Ölbasis für Hunde in all seinen 75 Filialen in Nordamerika führen.

?Tierhalter, die am therapeutischen Nutzen von Hanf interessiert sind, sollten True Leaf probieren?, meint Laura Leah English, Mitbegründerin und Chief Executive Officer von Pet Planet. ?Die Produkte von True Leaf haben uns angesprochen, da sie völlig legal, sicher und wirksam sind. Die Philosophie von Pet Planet gründet auf dem Prinzip des Vertrauens und wir wissen, dass wir True Leaf vertrauen können.?

Besuchen Sie das Team von True Leaf und treffen Sie Darcy Bomford, Gründer und CEO, am Stand Nr. 1283 auf der Global Pet Expo vom 20. bis 22. März 2019 im Orange County Convention Center in Orlando (Florida).

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. ?Return the Love? ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

