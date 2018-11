True Religion ernennt Chelsea A. Grayson zur vorläufigen Geschäftsführerin

True Religion gab heute bekannt, dass der Vorstand das Vorstandsmitglied Chelsea A. Grayson zur vorläufigen Geschäftsführerin ernannt hat, nachdem John Ermatinger beschlossen hatte, als Geschäftsführer des Unternehmens zurückzutreten. Frau Grayson wird von ihrem Amt als Vorsitzende des Audit-Komitees zurücktreten, jedoch weiterhin dem Vorstand von True Religion angehören.

Chelsea A. Grayson, interim chief executive officer (Photo: Business Wire)

„In ihrer Funktion als Vorstandsmitglied hat Chelsea seit einem Jahr wesentlich dazu beigetragen, dass True Religion seine Marke weiterentwickeln konnte“, sagte Gene Davis, Vorsitzender des Vorstands von True Religion. „Wir schätzen uns glücklich, dass jemand von Chelseas Format und Erfahrung antritt, unser Unternehmen zu leiten, so dass wir weiterhin Innovationen für unsere Produkte und unsere Kunden erfahrung voranbringen können. Wir möchten John außerdem unseren Dank und unsere Anerkennung für seine unglaublichen Führungsqualitäten und sein Engagement für die Marke aussprechen.“

Frau Grayson sagte: „Ich bin in Los Angeles gebürtig und fühle mich geehrt, dass ich für die Führung einer so legendären Marke aus Los Angeles wie True Religion ausgewählt wurde. Ich freue mich darauf, die mit aktuellen Initiativen begonnene Dynamik fortzusetzen – wie etwa Bella Hadid als Vertreterin der Marke für die Generation der Millennials zu ergänzen oder unsere Partnerschaft mit dem internationalen Schwergewicht des Fußballsports, Manchester United.“

Während Frau Grayson nun als vorläufige Geschäftsführerin fungiert, beabsichtigt der Vorstand von True Religion, die Suche nach einem permanenten Geschäftsführer einzuleiten.

Vor ihrem Beitritt zum Vorstand von True Religion im vergangenen Jahr war Frau Grayson Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied von American Apparel (vormals NYSE MKT: APP). Sie sitzt ferner im Vorstand von Delta Dental of California (wo sie Mitglied des Nominating & Corporate Governance Committee – Komitee für Nominierungen und Corporate Governance – ist) sowie im Beirat von Marca Global.

Über True Religion

Im Jahr 2002 tauchte True Religion mit einem Paukenschlag in der Denim-Szene von Los Angeles auf, indem sie die klassischen Jeans mit fünf Taschen erfand. Aufgrund des Nähverfahrens mit durch fünf Nadeln geführten Fäden und zwei Stichen pro Zoll fiel die „True Religion Super T“-Naht sofort durch ihren Stil auf, der sich von jeglicher anderen Denim-Marke der Welt klar unterschied. True Religion wendet sich an die Einzigartigkeit in jedem von uns. Weltweit tragen Sportler, Musiker und Künstler diese Marke, um ihrem individuellen Stil Ausdruck zu verleihen. True Religion Brand Jeans liefert ein exklusives Sortiment an kultigen Stilarten und konzentriert sich auf die Herstellung hochwertiger, erstklassiger Jeans und Sportkleidung für Herren, Damen und Kinder.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181102005623/de/