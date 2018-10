Trump will sich erneut mit Kim Jong-un treffen

US-Präsident Donald Trump will sich erneut mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un treffen.

"I look forward to seeing Chairman Kim again, in the near future", schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. US-Außenminister Mike Pompeo war zuvor in Pjöngjang mit Kim zusammengekommen.

Dabei hatten sich beide offenbar auf einen weiteren Gipfel beider Länder verständigt. Bei dem Treffen von Pompeo und Kim seien Fortschritte bei der Umsetzung der Vereinbarungen des Singapur-Gipfels erzielt worden, schrieb Trump. Wann genau ein möglicher zweiter Trump-Kim-Gipfel stattfinden könnte, blieb zunächst unklar. Beide hatten sich zuletzt am 12. Juni in Singapur getroffen und nach eigenen Angaben bestens miteinander verstanden - nachdem sie sich zuvor gegenseitig öffentlich angefeindet und mit Vernichtung gedroht hatten. Die USA fordern eine Abrüstung Nordkoreas, das kommunistische Land fordert die Abschaffung von Sanktionen.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH