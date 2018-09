TRUMPF setzt auf Intershop für sein neues Customer-Experience-Management-System

Intershop Communications AG, DE000A0EPUH1

- Intershops Cloud-Angebot beweist Durchsetzungsstärke gegen Mitbewerber - Hosting und umfassendes Application Management in Microsoft Azure Cloud

Jena, 11. September 2018 - Die Intershop Communications AG beliefert die TRUMPF GmbH & Co. KG mit der Shop-Software für ihr Kundenportal. In Kombination mit der von Microsoft Azure gebotenen Sicherheit und Intershops kundenorientierten Application-Management-Services hat das Cloud Offering TRUMPF überzeugt, sich für Intershops Commerce-Lösung zu entscheiden. Für die erfolgreiche Implementierung zeigt sich Intershop-Partner diconium verantwortlich.

TRUMPF ist bekannt für Hochtechnologie vom Laser bis zur digital vernetzten Werkzeugmaschine. Mit rund 13.500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 3,6 Mrd. EUR (vorläufige Zahlen 2017/18) ist TRUMPF ein zentraler Antrieb für Innovationen im Bereich der Fertigungstechnologien.

Intershop bietet TRUMPF die Flexibilität, sich perfekt an die aktuellen und kommenden Kundenbedürfnisse anzupassen. Sowohl die Technologie des Intershop Commerce Managements, als auch der vorgeschlagene Umsetzungsweg des Projekts konnten überzeugen. Das mehrstufige Application Management bietet der TRUMPF GmbH & Co. KG durch steten Kontakt mit Intershops Experten das richtige Verhältnis aus Innovationspotential und gesichertem Betrieb, auch in kritischen Phasen.

Markus Klahn, COO von Intershop erklärt sich zufrieden mit dem Erfolg: "Es ist uns eine große Freude, dass nach einer so intensiven Prüfung des Marktes sich mit TRUMPF ein deutsches Traditionsunternehmen für Intershops Lösung entschied. Wir sind stolz darauf, dass unser dynamisches Cloud-Angebot sich als gute Lösung für die Digitalisierung von Industrieunternehmen herausstellt."

Ergänzt wird er von Ute Kinzkofer, Program Managerin der TRUMPF Gruppe: "Intershop kann auf alle Bedürfnisse perfekt reagieren und bietet die perfekte Balance aus Stabilität, Skalierbarkeit und Agilität, die wir brauchen."

Rainer Schüßler, Programmleiter Customer Experience bei TRUMPF, schätzt die gute Zusammenarbeit: "Intershop profitiert von umfassender Erfahrung im E-Commerce als Basis für maßgeschneiderte Digitalisierungsprozesse. Ein vernetztes Kundenportal hilft TRUMPF, die digitalen Herausforderungen zu meistern. Wir freuen uns, auf Intershops inpulse-Konferenz über unsere Erfahrungen berichten zu können."

Über die Intershop Communications AG:

Intershop Communications AG (gegründet 1992; Prime Standard: ISH2) ist der führende unabhängige Anbieter innovativer und umfassender Lösungen für den Omni-Channel-Commerce. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Standardsoftware für den Vertrieb über das Internet sowie alle zugehörigen Dienstleistungen. Darüber hinaus übernimmt Intershop im Auftrag seiner Kunden die gesamte Prozesskette des Online-Handels einschließlich Fulfillment. Weltweit setzen über 300 große und mittelständische Unternehmen und Organisationen auf Intershop. Zu ihnen zählen u. a. HP, BMW, Würth und die Deutsche Telekom. Intershop hat seinen Sitz in Deutschland (Jena) und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und China. Weitere Informationen über Intershop erhalten Sie im Internet unter www.intershop.de.

Diese Mitteilung enthält Aussagen über zukünftige Ereignisse bzw. die zukünftige finanzielle und operative Entwicklung von Intershop. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können von den in diesen zukunftsbezogenen Aussagen dargestellten bzw. von den nach diesen Aussagen zu erwartenden Ergebnissen signifikant abweichen. Risiken und Unsicherheiten, die zu diesen Abweichungen führen können, umfassen unter anderem die begrenzte Dauer der bisherigen Geschäftstätigkeit von Intershop, die geringe Vorhersehbarkeit von Umsätzen und Kosten sowie die möglichen Schwankungen von Umsätzen und Betriebsergebnissen, die erhebliche Abhängigkeit von einzelnen großen Kundenaufträgen, Kundentrends, den Grad des Wettbewerbs, saisonale Schwankungen, Risiken aus elektronischer Sicherheit, mögliche staatliche Regulierung, die allgemeine Wirtschaftslage und die Unsicherheit bezüglich der Freistellung gegenwärtig verfügungsbeschränkter liquider Mittel.

