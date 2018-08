TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, DE0007501009

München, 20.08.2018

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Beteiligungsstrategie zahlt sich aus - Halbjahreszahlen untermauern erfolgreiche Geschäftsentwicklung

Beteiligungsengagement im ersten Halbjahr 2018 auf 75,0 Mio. Euro stark ausgebaut Erträge und Konzernergebnis erwartungsgemäß deutlich gesteigert Weiterhin starke Eigenkapitalbasis mit einer Eigenkapitalquote von 57 % Prognose mit einem Konzernergebnis von 3,6 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2018 bestätigt

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (TTL AG) (ISIN DE0007501009) hat sich im ersten Halbjahr 2018 erwartungsgemäß positiv entwickelt und alle relevanten Kennzahlen deutlich gesteigert. Der konsequente Ausbau des Beteiligungsengagements auf 75,0 Mio. Euro per 30. Juni 2018 (31. Dezember 2017: 46,2 Mio. Euro; 30. Juni 2017: 4,9 Mio. Euro) durch weitere Anteilserwerbe an der Deutsche Immobilien Chancen Real Estate GmbH und damit mittelbar an der GEG German Estate Group spiegelt sich auch in den Erträgen der TTL AG wider und bildet die Grundlage für weiteres Wachstum in der zweiten Jahreshälfte. So stieg das Beteiligungsergebnis in den ersten sechs Monaten 2018 auf 2,6 Mio. Euro (H1/2017: 0,13 Mio. Euro) und das Konzernergebnis auf 1,5 Mio. Euro (H1/2017: 0,15 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,07 Euro (H1/2017: 0,01 Euro).

"Die vorliegenden Halbjahreszahlen zeigen, dass sich unsere Beteiligungsstrategie auszahlt. Mit den inzwischen etablierten Strukturen sind wir weiterhin auf Wachstum eingestellt. Und dank der zuletzt geschaffenen Kapitalia können wir auch bei unseren nächsten Expansionsschritten wieder auf den Kapitalmarkt zurückgreifen", sagt Theo Reichert, CEO der TTL AG, über die erfolgreiche Geschäftsentwicklung.

Die TTL AG ist mit über 15 % an der DIC Capital Partners (Europe) GmbH beteiligt, wodurch sie eine indirekte Beteiligung an der Deutsche Immobilien Chancen AG Gruppe hält, die wiederum an der börsennotierten DIC Asset AG beteiligt ist. Daneben ist die TTL AG per 30. Juni 2018 über ihre direkten und indirekten Beteiligungen mit insgesamt 30,3 % an der GEG German Estate Group beteiligt. Durch einen Anteilserwerb im Juli 2018 wurde diese Anteilsquote auf 33,5 % weiter erhöht. Die GEG-Gruppe ist eine der in Deutschland am schnellsten wachsenden Investment- und Asset Management-Plattform im gewerblichen Immobilienbereich. Ihr Fokus liegt auf Investitionen im Core-Segment, bei opportunistischen Investments mit Wertschöpfungspotential und Projektentwicklungen.

Die Beteiligungserwerbe hatten deutliche Auswirkungen auf die Vermögenslage der Gesellschaft. So stieg die Bilanzsumme im ersten Halbjahr 2018 um 66 % auf 78,3 Mio. Euro (31. Dezember 2017: 47,1 Mio. Euro). Das Eigenkapital erhöhte sich um 44 % auf 44,8 Mio. Euro (31. Dezember 2017: 31,1 Mio. Euro). Langfristige Finanzverbindlichkeiten (inkl. Anleihe) nahmen auf 25,6 Mio. Euro zu (31. Dezember 2017: 8,4 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2018 lag bei 57,3 %, die Gesellschaft ist zu 90 % (31. Dezember 2017: 84%) durch Eigenmittel und langfristige Fremdmittel finanziert.

TEUR, wenn nicht anders angegeben 30.06.2018 31.12.2017 Veränderung Wert der Beteiligungen 74.988 46.196 + 62% Eigenkapital 44.827 31.055 + 44% Bilanzsumme 78.279 47.142 + 66% 1.1.-30.6.18 1.1.-30.6.17 Veränderung Beteiligungsergebnis 2.558 126 > 100% Periodenergebnis 1.508 119 > 100% Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,07 0,01 > 100%

Aufgrund der bisherigen Geschäftsentwicklung sowie der aufgestockten Beteiligungen hat die TTL AG ihre Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2018, gegenüber der Einschätzung im Geschäftsbericht 2017, im Juni 2018 signifikant angehoben. Der Vorstand bestätigt diese Prognose und rechnet für den TTL-Konzern (inkl. Minderheiten) weiterhin mit einem deutlich verbesserten Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2018 von rd. 3,6 Mio. Euro.

