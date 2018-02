ttt - titel thesen temperamente am Sonntag, 4. Februar 2018, um 23:05 Uhr

München - Die geplanten Themen: Abgründe - vor und hinter der Kamera: Ridley Scotts "Alles Geld der Welt"! Der neue Film von Ridley Scott über die Entführung John Paul Getty III. hat schon Filmgeschichte geschrieben, bevor er überhaupt fertig wurde. ...

München - Die geplanten Themen:

Abgründe - vor und hinter der Kamera: Ridley Scotts "Alles Geld der Welt"! Der neue Film von Ridley Scott über die Entführung John Paul Getty III. hat schon Filmgeschichte geschrieben, bevor er überhaupt fertig wurde. Hauptdarsteller Kevin Spacey musste nach den Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihn aus dem Film herausgeschnitten werden. Für den Nachdreh mit Christopher Plummer hatte der Regisseur nur ein Zeitfenster von wenigen Wochen. Kurz vor Filmstart wurde bekannt, dass Mark Wahlberg über eine Million Dollar für den Nachdreh erhielt. Die Hauptdarstellerin Michelle Williams 1000. Ein Drama um Geld und Macht - vor und hinter den Kulissen.

Käfighaltung oder Wohlfühlort? - Das Büro der Zukunft! Wie werden wir in Zukunft arbeiten? In kühl gestalteten Großraumbüros mit austauschbaren Arbeitsplätzen, verbunden durch ein digitales Netzwerk und riesige Chatsysteme? Oder geht der Trend doch wieder hin zu kleineren Einheiten? Welche Kriterien werden entscheiden? Effizienz und Kostenersparnis oder Menschlichkeit und Kreativität? "ttt" spricht mit Arbeitspsychologen, Philosophen und Entwicklern von Bürosystemen.

Berserker und "Schweinehund" - Zum 100. Geburtstag von Lothar Günter Buchheim! Mit seinen Romanen "Das Boot" und "Die Festung" hat er internationale Bestseller geschrieben. Er war ein talentierter Maler, gerissener Fälscher und Sammler mit sicherem Gespür für große Kunst. Yves Buchheim erzählt die Geschichte seines Vaters, der im Februar 2018 hundert Jahre alt geworden wäre, und räumt auf mit den Mythen und Legenden, die sich um die schillernde Persönlichkeit ranken und an denen Buchheim selbst kräftig mitgestrickt hat.

Megastädte vom Reißbrett - Neom City! Saudi Arabien plant eine 500 Milliarden Euro teure Megastadt an der Grenze zu Jordanien und Ägypten. Sie soll als rein kommerzielles Projekt betrieben werden und Maßstäbe setzen für die Stadt der Zukunft. Auch China, Korea und Indien entwickeln Millionenstädte, die am Reißbrett entstehen. Das technische und stadtplanerische Know-How dafür liefern unter anderem deutsche Stadtentwickler. "ttt" spricht mit Speer und Partner, die Großsiedlungen in China und Saudi-Arabien planen, sowie Wolfgang Prix von Coop Himmelb(l)au, der die Entwicklung dieser Mega-Cities durchaus kritisch sieht.

Die Zukunft des Pop - die junge Israelin Noga Erez im Porträt! Sie hat Komposition studiert und schreibt und produziert eigenwillige, hochkomplexe Songs, die Kritiker und Musikfans gleichermaßen begeistern. Gleichzeitig ist sie eine Künstlerin, die die politischen Themen ihres Landes mit großer Offenheit und einer erstaunlichen Haltung kommentiert.

