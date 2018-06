TYAN stellt auf der Computex 2018 die neusten HPC-, Speicher- und Cloud-Serverplattformen mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren vor

Taipeh, Taiwan - TYAN®, ein branchenführender Design-Hersteller von Serverplattformen und ein Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, stellt auf der Computex 2018 in Taipeh, Taiwan, bis zum 9. Juni seine umfassende Palette an HPC-, Cloud-Computing- und ...

Taipeh, Taiwan - TYAN®, ein branchenführender Design-Hersteller von Serverplattformen und ein Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, stellt auf der Computex 2018 in Taipeh, Taiwan, bis zum 9. Juni seine umfassende Palette an HPC-, Cloud-Computing- und Speicher-Serverplattformen vor, die für Märkte in den Bereichen HPC, künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren optimiert sind.

"TYANs führendes Portfolio von Serverplattformen basiert auf den skalierbaren Intel® Xeon®-Prozessoren und ist dazu ausgelegt, extrem komplexe Analysen im großen Maßstab für moderne Rechenzentren zu bewältigen", erläuterte Danny Hsu, Vizepräsident des TYAN-Geschäftsbereichs der MiTAC Computing Technology Corporation.

Durch HPC- und KI-gestützte Serverplattformen liefern bestmögliche Performance für Unternehmen

Mit hervorragender Inferenz-Performance und einem hohen Maß an Datengenauigkeit in Echtzeit sind TYANs Thunder HX TA88-B7107 Thunder HX FA77-B7119 (http://www.tyan.com/Barebones_FA77B7119_B7119F77V14HR-2T-N)und Thunder HX GA88-B5631 (http://www.tyan.com/Barebones_GA88B5631_B5631G88V2HR-2T-N) für viele der aufkommenden kognitiven Rechenarbeiten wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz optimiert. Der 2U-TA88-B7107 bietet zwei skalierbare Intel Xeon-Prozessoren und hat Platz für bis zu acht Hochleistungs-Grafikkarten mit NVLink-Technologie. Mit vier PCIe x16-Steckplätzen für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und 24 DIMM-Steckplätzen für bis zu 3 TB Systemspeicher ist TA88-B7107 die HPC-Serveroption mit der höchsten Performance am Markt. Der 4U-FA77-B7119 unterstützt zwei skalierbare Intel Xeon-Prozessoren, 24 DIMM-Steckplätze und bis zu 11 PCIe x16-Steckplätze (oder 21 PCIe x8). Der GA88-B5631 ist ein 1U-Server mit 12 DIMM-Steckplätzen, bis zu 5 PCIe x16-Steckplätzen und einem skalierbaren Intel Xeon-Prozessor. Damit ist dieser ein HPC-Server mit der branchenweit höchsten Dichte am Markt.

Die Thunder HX FA77-B7119 (http://www.tyan.com/Barebones=FT77DB710 9=B7109F77DV14HR-2T-N=description=EN) nutzt zwei skalierbare Intel Xeon-Prozessoren, um die gesamte Erweiterungsmöglichkeit in einem System zu erhöhen, und bietet einen weiteren PCIe x16-Standardsteckplatz neben den 8 doppelbreiten Hochleistungs-Beschleunigungskarten. Der zusätzliche PCIe x16-Steckplatz kann mit einer NVMe-Retimer-Karte für NVMe-Bereitstellung oder einer Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkarte wie 100 Gigabit EDR Infiniband, 100 Gigabit Ethernet oder 100 Gigabit Intel Omni-Path Fabric für MPI Clustering bereitgestellt werden. Die Plattform ist spezialisiert auf sehr hohe parallele Arbeitsbelastungen wie wissenschaftliches Rechnen, genetische Sequenzierung, Öl- und Gasentdeckung, Gesichtserkennung in großem Maßstab und Kryptografie.

Speicher-Serverplattformen bieten extreme Performance und Energieeffizienz für Rechenzentren und Unternehmen

Die Speicherplattformen von TYAN umfassen eine breite Palette an Hardwarespezifikationen, die riesige Datenmenge speichern können. Der Thunder SX FA100-B7118 (http://www.tyan.com/Barebones_FA100B7118_B7118F100V100HR) ist der Flaggschiff-Speicherserver von TYAN, der zwei skalierbare Intel Xeon-Prozessoren unterstützt und Platz für 100 3,5-Zoll-Laufwerke in einer 4U-Halterung bietet. Die Plattform ist für Anwendungen sowohl im Bereich Cold Storage als auch Massenobjektspeicherung wie Lustre geeignet.

TYANs Thunder SX TN76-B7102 (http://www.tyan.com/Barebones_TN76B7102_B7102T76V12HR-2T-N) ist eine Speicherplattform, die auf skalierbaren 2U-Dual-Socket-Intel-Xeon-Prozessoren basiert. Mit der maximalen Erweiterung auf bis zu 8 PCIe-Standardsteckplätze kann der Benutzer mit der TN76-B7102 verschiedene Kombinationen aus einer Reihe von Erweiterungskarten zusammenstellen. Die Plattform ist so ausgelegt, dass sie Intels On-CPU 100 Gb/s Omni-Path Networking Fabric unterstützt und ideal für viele Big-Data-Anwendungen einschließlich Big-Data-Analysen, In-Memory-Datenbanken und Datenvisualisierung ist.

Die 1U-Serverplattform Thunder SX GT62F-B5630 (http://www.tyan.com/Barebones_GT62FB5630_B5630G62FV10HR) ist für einen hybriden NVMe-/SATA-Cache-Datenspeicher ausgelegt, der bis zu 8 NVMe U.2 Hot-Swap-Laufwerke mit einem OCP v2.0 LAN Mezzanine unterstützt. Durch das skalierbare Intel Xeon-Prozessordesign wird eine ideale Plattform für Workloads geboten, die am besten innerhalb einer NUMA-Domain funktionieren und große Mengen von High-Speed-Flash erfordern, wie es beispielsweise bei vielen Media-Streaming-Anwendungen der Fall ist.

Der kostengünstige 1U Thunder SX GT62F-B5630 (https://www.tyan.com/Barebones_GT86CB5630_B5630G86CV12) mit skalierbarem Intel Xeon-Prozessor mit einem Sockel ist für verteilte Datenbankanwendungen wie Ceph, Hadoop und Apache Cassandra ausgelegt.

