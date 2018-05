Tyranna Resources: Goldressourcen bei Jumbuck um 100.000 auf 319.000 Oz gesteigert 30. Mai 2018 - Tyranna Resources Limited (ASX: TYX) (?Tyranna?) freut sich, als Verwalter des Western-Gawler-Craton-Joint-Ventures, das WPG Resources Ltd.

Tyranna Resources Limited (ASX: TYX) (?Tyranna?) freut sich, als Verwalter des Western-Gawler-Craton-Joint-Ventures, das WPG Resources Ltd. (ASX: WPG) und Coombedown Resources Pty. Ltd. umfasst, eine aktualisierte Mineralressource gemäß dem

JORC Code 2012

für das Goldprojekt Jumbuck bekannt zu geben.

Höhepunkte:

- Die Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Jumbuck, die gemäß dem JORC Code 2012 gemeldet wurde, umfasst insgesamt 319.000 Unzen ? eine Steigerung von 100.000 Unzen bzw. 46 Prozent gegenüber der vorangegangenen Schätzung (ASX: 24. Januar 2017).

- Alle Lagerstätten sind Interpretation zufolge in der Tiefe weiterhin offen und weisen hervorragendes Potenzial für Ressourcensteigerungen durch zukünftige Bohrungen auf.

- Die tiefere Untertagebeständigkeit der Mineralisierung muss noch erprobt werden.

- Alle Lagerstätten, die sich in einer mit dem Lkw erreichbaren Entfernung der Goldmine Challenger befinden, werden vom Joint-Venture-Partner WPG Resources Ltd. betrieben.

- Alle gemeldeten Ressourcen liegen innerhalb von 100 Meter unterhalb der Oberfläche und können daher möglicherweise im Rahmen eines Tagebaubetriebs abgebaut werden.

Bruno Seneque, Managing Director von Tyranna Resources, sagte: ?Diese Steigerung von 100.000 Unzen ist ein großartiges Ergebnis für das WGCJV. Dies ist beim Aufbau von Ressourcen bei Jumbuck ein großer Schritt nach vorne. Diese neue Ressource verbessert unser Verständnis der Lagerstätten und es muss darauf hingewiesen werden, dass es sich um oberflächennahe Unzen handelt, die nicht mehr als 100 Meter unterhalb der Oberfläche liegen. Wir werden nun erste Rahmenuntersuchungen planen, um das Potenzial für die Weiterentwicklung in Richtung Machbarkeitsstudien zu bewerten. Dies wird natürlich Gespräche mit unserem Joint-Venture-Partner WPG Resources beinhalten, der die Challenger-Goldbetriebe betreibt und die Explorationsarbeiten von Tyranna unterstützt.?

Seit der Veröffentlichung der vorangegangenen Mineralressourcenschätzung am 24. Januar 2017 hat Tyranna weitere RC- und Diamantbohrungen durchgeführt. Im Jahr 2017 und Anfang 2018 wurden insgesamt 131 RC-Bohrlöcher auf 9.923,5 Metern und fünf Diamantkernbohrlöcher auf 777,9 Metern gebohrt. In Tabelle 2 ist eine Zusammenfassung der gesamten Bohrungen bei unterschiedlichen Projekten angegeben. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung ist in Tabelle 1 angegeben.

Weitere Bohrungen bei Typhoon und Monsoon ermöglichten eine erste Mineralressourcenschätzung für diese Lagerstätten. Auch die Bohrungen bei Golf Bore und Greenewood steigerten das Vertrauen in die Beständigkeit der Mineralisierung, was zu ersten angezeigten Ressourcen für diese Lagerstätten führte. In den Abbildungen 3 und 4 sind Blockmodelle der beiden Hauptlagerstätten, Golf Bore und Campfire Bore, dargestellt.

Geschichte des Projekts und zukünftige Arbeiten

Das Goldprojekt Jumbuck befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Es gibt keine erschlossenen Minen und daher auch keine historische Produktion im Projektgebiet. Seit der Entdeckung der Goldlagerstätte Challenger im Jahr 1995 wurden bis zu den Explorationsarbeiten von Tyranna Resources von anderen Erkundungsunternehmen bei Jumbuck relativ wenige regionale Explorationsarbeiten durchgeführt, wobei die nahe gelegene Mine und die Exploration der Mühlenzufuhr bei der Goldmine Challenger höhere Priorität haben. Tyranna hat seine Explorationsarbeiten in diesem Gebiet intensiviert, um eine wirtschaftliche Challenger-ähnliche Goldmineralisierung zu entdecken und die Goldressourcen zu steigern.

In den vergangenen drei Jahren hat Tyranna über 300.000 Unzen an relativ oberflächennahen Mineralressourcen beschrieben. Die frühe Phase dieser Entdeckung und Beschreibung wird durch die geringen Durchschnittstiefen der Bohrungen verdeutlicht, die in Tabelle 3 angegeben sind. Die Durchschnittstiefe der RC-Bohrungen beträgt bei den Lagerstätten nur 80 Meter und zudem wurden dort nur zehn Diamantbohrlöcher abgeschlossen. Dies bedeutet, dass diese Ressourcen möglicherweise für einen Tagebaubetrieb geeignet sind. Das Potenzial für eine Untertagebeständigkeit dieser Ressourcen muss noch erprobt werden und die Explorationserfolge entsprechen dem Ziel von Tyranna, eine Challenger-ähnliche Lagerstätte zu finden. Das Goldprojekt Jumbuck befindet sich daher noch in einem frühen Entwicklungsstadium und wurde bis dato kaum erkundet.

Tyranna hat anhand dieser aktualisierten Mineralressourcen mit einer ersten internen wirtschaftlichen Analyse der Lagerstätten begonnen. Die Optimierung des Ressourcenblockmodells steigert die potenzielle wirtschaftliche Machbarkeit. Die nächste Phase dieses Prozesses besteht darin, gemeinsam mit dem Joint-Venture-Partner WPG Resources die Zugänglichkeit zu nahe gelegenen Verarbeitungseinrichtungen bei den Challenger-Goldbetrieben zu ermitteln. Diese Gespräche und die daraus resultierenden Vereinbarungen werden schließlich dazu führen, dass das Joint Venture zielgerichtete Ergänzungsbohrprogramme durchführt, um ausreichende Ressourcen in die angezeigte Kategorie hochzustufen, um die Schätzung von Erzreserven zu ermöglichen.

Abbildung 1: Bohrungen im Golderkundungsgebiet Typhoon hinsichtlich einer ersten Ressource

Abbildung 2: Standortkarte des Golderkundungsgebiets Jumbuck