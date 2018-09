U.S. Gold Corp.: Teilweise Rücknahme der Vorschläge für die Jahreshauptversammlung der Aktionäre

Teilweise Rücknahme der Vorschläge für die Jahreshauptversammlung der Aktionäre 11. September 2018 U.S. Gold Corp. ELKO, Nevada, USA. (NASDAQ: USAU) (das ?Unternehmen? - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298164). Das

). Das Unternehmen meldete heute, dass es beschlossen hat, einen Teil der Tagesordnung zurückzuziehen, ?

Vorschlag Nr. 2 ? Verabschiedung der Änderung der Gesellschaftssatzung des Unternehmens in der jeweils gültigen Fassung, um eine Aktienzusammenlegung der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens im Verhältnis von nicht weniger als 1:2 und nicht mehr als 1:10 innerhalb des Ermessensspielraums des Board of Directors zu jeder Zeit vor dem 13.

September 2019

durchzuführen

? und

Vorschlag

Nr. 3 ? ?

Verabschiedung

der

Ausgabe

von

Wertpapieren

im

Rahmen

einer

oder

mehrerer

nicht

öffentlicher

Emissionsangebote

,

wobei

der

maximale

Abschlag

zu

dem die

Wertpapiere

angeboten

werden

einem

Abschlag

von 30% auf dem

Marktpreis

unserer

Stammaktien

entspricht

gemäß

der

Marktbestimmung

5635(d) an Nasdaq

(

?PROPOSAL NO. 2 -

Approve an amendment to the Company?s Articles of Incorporation, as amended, to implement a reverse stock split of the Company?s issued and outstanding common stock at a ratio of not less than 1 for 2 and not more than 1 for 10, within the discretion of the Board of Directors, at any time prior to September 13, 2019

" and PROPOSAL NO.3

? ?Approve the issuance of securities in one or more non-public offerings where the maximum discount at which securities will be offered will be equivalent to a discount of 30% below market price of our common stock in accordance with Nasdaq Marketplace Rule 5635(d)?

),

um

die

Tagesordnung

teilweise

abzuändern

, die auf der

Jahreshauptversammlung

der

Aktionäre

am 13.

September 2018 (die ?Versammlung?) vorgelegt wird.

Über U.S. Gold Corp.

U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Goldexploration gerichtet ist. U.S. Gold Corp. verfügt über ein Portfolio an Erschließungs- und Explorationskonzessionsgebieten. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming; für das Projekt hat Mine Development Associates einen technischen Bericht mit einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsberechnung (Preliminary Economic Assessment, PEA) erstellt. Keystoneist ein Explorationskonzessionsgebiet im Cortez Trend in Nevada, das von Dave Mathewson identifiziert und konsolidiert wurde. Weitere Informationen über US Gold Corp. erhalten Sie unter www.usgoldcorp.gold.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und alle anderen Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, unterliegen den ?Safe-Harbor?-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen sind mit Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt. Diese Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Risiken, die sich aus folgenden Faktoren ergeben: Veränderungen des Goldpreises und der Kostenfaktoren der Bergbauindustrie, Umwelt- und Regulierungsrisiken, Risiken, denen junge Unternehmen ausgesetzt sind, die im Allgemeinen Explorationsaktivitäten durchführen, und andere Faktoren, die im letzten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, den Quartalsberichten über Formular 10-Q und den aktuellen Berichten über Formular 8-K enthalten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden und unter www.sec.gov eingesehen werden können. Wir geben keine Erklärung oder Garantie ab, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen vollständig oder richtig sind, und haben keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu berichtigen oder zu aktualisieren.

KONTAKT:

U.S. Gold Corp. Investor Relations:

+1-800-557-4550

ir@usgoldcorp.gold

www.usgoldcorp.gold

SOURCE U.S. Gold Corp.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!