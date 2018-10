UACJ Corporation: Ausstellung auf ALUMINIUM 2018

Die UACJ Corporation (TOKYO:5741)(Firmensitz: Chiyoda-ku, Tokio, Japan; stellvertretende Geschäftsführerin: Miyuki Ishihara) wird auf der ALUMINIUM 2018, einer der weltweit größten Messen der Aluminiumbranche, ausstellen. Die Messe wird vom 9. bis 11. Oktober in Düsseldorf, Deutschland, stattfinden.

UACJ Corporation will exhibit at ALUMINIUM 2018, one of the largest aluminum industry exhibitions in the world. (Graphic: Business Wire)

UACJ hat auf der alle zwei Jahre stattfindenden Messe ALUMINIUM, die 2018 zum 12. Mal stattfindet, erstmals im Jahr 2010 ausgestellt. An der vorherigen Messe, der ALUMINIUM 2016, haben 992 Unternehmen teilgenommen, darunter vier japanische Firmen, sowie 24.373 Besucher. Mehr als 27.500 Menschen aus mehr als 50 Ländern werden die Messe 2018 voraussichtlich besuchen. Etwa 1.000 Unternehmen werden ausstellen, darunter UACJ und drei weitere aus Japan.

UACJ wird an seinem Stand Aluminiumprodukte mit hohem Mehrwert zeigen. Diese Produkte sind z. B. Aluminium für Karosserieteile, für die die Nachfrage weltweit zunimmt, Materialien für Wärmetauscher im Automobilbereich, die sich gerade global verbreiten, und Kompressorräder, die einen der größten Marktanteile der Welt haben. UACJ besitzt die UACJ ELVAL HEAT EXCHANGER MATERIALS GmbH, die Materialien für Wärmetauscher im Automobilbereich an Kunden in Europa verkauft, und UACJ Extrusion Czech s.r.o., ein Unternehmen, das Produkte aus stranggepresstem Aluminium für Wärmetauscher im Automobilbereich fertigt und verkauft.

Mit der Teilnahme an dieser Messe möchte UACJ die Wahrnehmung seiner Produkte auf dem internationalen Markt erhöhen und Logistik-Support für den Vertrieb liefern.

Über die UACJ Corporation

UACJ hat vor, eine der großen weltweit tätigen Unternehmensgruppen im Bereich Aluminium in Japan zu werden und entstand im Jahr 2013 durch eine Fusion von Furukawa-Sky und Sumitomo Light Metal Industries. Wir fertigen pro Jahr über eine Million Tonnen Flachaluminium und sind damit in Japan der Produzent Nummer eins sowie einer der größten der Welt. Als Hersteller mit umfangreichem Angebot liefern wir unseren Kunden über unser Liefernetzwerk aus weltweit mehr als 40 Standorten verschiedenste Produkte, die die gesamte Palette eines expandierenden Marktes abdecken.

Weitere Details finden Sie auf unserer Website: https://www.uacj.co.jp/english/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181002005942/de/