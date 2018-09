Ucore kommentiert Fördermittel für die Kohleforschung und Seltenerdmetallgewinnung in Höhe von 727 Mio. USD 17. September 2018 - HALIFAX, NOVA SCOTIA - Ucore Rare Metals, Inc. (TSXV:UCU) (OTCQX:UURAF) (?Ucore? oder das ?Unternehmen?)

kommentiert

Fördermittel für die

Kohleforschung und S

eltenerdmetallgewinnung in Höhe von 727 Mio. USD

17. September 2018 - HALIFAX, NOVA SCOTIA - Ucore Rare Metals, Inc. (TSXV:UCU) (OTCQX:UURAF) (?Ucore? oder das ?Unternehmen?) begrüßt, dass der US-Kongress beachtliche Fördermittel für die weitere Forschung und Entwicklung im Bereich der inländischen Seltenerdmetallressourcen im Energy and Water, Legislative Branch, and Military Construction and Veterans Affair Appropriations Act für 2019 verankert hat.

Der Gesetzesentwurf enthält 727 Millionen US-Dollar für die Forschung und Entwicklung im Bereich der fossilen Energie, was die Aufbereitung und die Trennung von Seltenerdmetall- (REE)-Ressourcen aus Nebenprodukten der Kohleverarbeitung beinhaltet. Die verbesserte Verarbeitung von Kohlenebenprodukten dürfte eine bedeutende Quelle für inländische REE für kommerzielle Betriebe darstellen, wodurch die aktuelle Abhängigkeit amerikanischer Unternehmen bei der Seltenerdmetallversorgung von China reduziert werden kann. Der Gesetzesentwurf hat bedeutende entwicklungspolitische Auswirkungen auf den US-Bundesstaat Kentucky und wird von Senator Mitch McConnell und dessen Verbündeten befürwortet (siehe: http://www.bereaonline.com/2018/09/senator-mcconnell-secures-critical-funding-for-kentucky-in-senate-passed-conference-report/).

?Ucore treibt die Entwicklung von Technologien zur Aufbereitung bestehender, unzureichend genutzter Ressourcen wie Kohleasche offensiv voran, um hochwertige Seltenerdmetalle für die kommerzielle Nutzung in den USA herzustellen?, sagte Jim McKenzie, President und CEO von Ucore. ?Wir begrüßen die Bemühungen von Senator McConnell hinsichtlich der Sicherung von Fördermitteln für diese und andere vielversprechende Technologien.?

Ucore hat sich vor Kurzem mit Kentucky River Properties LLC zusammengetan, um eine großtechnische Anlage zur Trennung von Seltenerdmetallen im Osten von Kentucky unweit des Coal Fields Industrial Park zu entwickeln (siehe Ucore-Pressemeldungen vom 7. März und 9. April 2018).

?Wir entwickeln unsere Kohleveredelungskapazitäten, um die riesigen Mengen an Seltenerdmetallen in der Kohleasche aus Kentucky und West Virginia zu erschließen?, sagte Mike Schrider, COO von Ucore. ?Daher ist es ungeheuer hilfreich, dass die Regierung dieses Potenzial erkennt und weitere Innovationen und Entwicklungen bei der Aufbereitung und Trennung von Seltenerdmetallen fördert.?

Das Gesetz wurde vom Repräsentantenhaus und dem Senat verabschiedet und muss jetzt noch vom Weißen Haus unterzeichnet werden.

Über Ucore

Ucore Rare Metals ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen-, -gewinnungs- und -veredelungstechnologien mit kurzfristigem Potenzial für Produktion, Wachstum und Skalierbarkeit gerichtet ist. Am 3. März 2015 meldete Ucore die Bildung eines Joint Ventures mit IBC hinsichtlich der Anwendung der Molecular Recognition Technology bei Seltenerdmetallen sowie der Verarbeitung von multimetallischen Abfallerzen in Nordamerika und damit in Zusammenhang stehenden Weltmärkten.

Weitere Informationen erhalten Sie über Jim McKenzie, President und Chief Executive Officer von Ucore Rare Metals Inc. (Tel: +1 (902) 482-5214) oder auf http://www.ucore.com.

Vorsorglicher Hinweis

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als ?zukunftsgerichtete Aussagen? zu betrachten sind. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten, Forschungs- und Entwicklungszeiträume und Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, zählen Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Gewinnung und Exploration, Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Forschung und Entwicklung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als ?Regulation Services Provider? bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ucore Rare Metals Inc.

210 Waterfront Drive

Bedford, Nova Scotia

Kanada

B4A0H3

902.482.5214

info@ucore.com

www.ucore.com

www.ucore.com/ucoretv

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!