Über 30 Online-Marketing-Seminare für Anfänger und Fortgeschrittene

Herbstzeit ist Weiterbildungszeit. Viele Unternehmen nützen den Herbst, um ihre Mitarbeiter - auch im Online-Marketing - mit aktuellem Know-how zu versorgen. Das Online-Marketing-Forum.at hat sein Seminarprogramm für den kommenden Herbst veröffentlicht - mit über 90 Seminartagen, einige davon erstmals auch in Salzburg und Graz.

Wien (pts001/15.09.2018/16:10) - Herbstzeit ist Weiterbildungszeit. Viele Unternehmen nützen den Herbst, um ihre Mitarbeiter - auch im Online-Marketing - mit aktuellem Know-how zu versorgen. Das Online-Marketing-Forum.at hat sein Seminarprogramm für den kommenden Herbst veröffentlicht - mit über 90 Seminartagen, einige davon erstmals auch in Salzburg und Graz.

Fix im Programm: Crash-Kurs und Lehrgang

Seit Jahren ein fester Bestandteil des Programms sind:

* der Online-Marketing Crash-Kurs (wahlweise 1 oder 2 Tage) >> Seminar-Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/pPVek

* der 5-tägige Online-Marketing Lehrgang - einzigartig in D-A-CH und mit Zertifizierungsmöglichkeit >> Seminar-Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/6z2LUSeminar-Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/Y803D

Das Seminar "Datenschutz-Grundlagen für Online-Marketing" kann ebenfalls neu als Tages-Veranstaltung gebucht werden. Es werden kompakt alle Themen rund um den Datenschutz und die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) behandelt - und Antworten auf alle Fragen gegeben, vom Cookie-Banner bis zu Social Media Plugins. >> Seminar-Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/cDH6l

Erstmals Termine auch im Westen und Süden Österreichs

"Wir wurden in letzter Zeit immer wieder gefragt, ob wir unsere Seminare nicht auch außerhalb von Wien, also in den Bundesländern abhalten können." erklärt Mag. Michael Kornfeld, COO des Online-Marketing-Forum.at, die Beweggründe. "Dafür haben wir uns mit der Hilfe von ARS tolle Seminar-Locations in Salzburg und Graz gesucht, die zentral gelegen und perfekt erreichbar sind." Damit können Seminar-Teilnehmer aus dem Westen und Süden Österreichs wertvolle Reisezeit und -kosten sparen.

Alle Termine im Überblick Das Online-Marketing-Forum.at hat alle Termine wieder in einem übersichtlichen PDF auf 4 kompakten Seiten zusammengefasst. Das Dokument kann direkt über die Website heruntergeladen werden:

Download Herbst-Termine 2018 (PDF): https://www.online-marketing-forum.at/p/YSl65

Über das Online-Marketing-Forum.at Online-Marketing Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Online-Marketing-Forum.at (gegründet 2005) ist Österreichs führender Anbieter in diesem Bereich, mit rund 3.000 Teilnehmern, rund 35 Themen, Kleingruppen von max. 8 Teilnehmern und renom-mierten Fach-Experten mit langjähriger Erfahrung als Trainer. Seit 2012 ist das Online-Marketing-Forum.at der einzige Anbieter einer offiziellen Zertifizierung zum "Online-Marketing-Experten" (Zertifikat von Austrian Standards) und seit 2018 Teil der ARS-Familie (Akademie für Recht, Steuern und Wirtschaft - http://www.ars.at ). Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/n1Kk3

(Ende)

Aussender: OMF Online-Marketing-Forum.at GmbH Ansprechpartner: Mag. Michael Kornfeld Tel.: 02273 72788 E-Mail: office@online-marketing-forum.at Website: www.online-marketing-forum.at

Wien (pts001/15.09.2018/16:10)