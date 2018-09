UiPath erzielt 225 Mio. USD mit Serie C, angeführt von CapitalG und Sequoia

UiPath, führendes Softwareunternehmen für robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) auf Unternehmensebene, hat seine Serie-C-Finanzierung über 225 Mio. USD mit einer Bewertung von 3 Mrd. USD abgeschlossen. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde vom bestehenden Investor CapitalG und dem neuen Investor Sequoia Capital. Accel, das die Finanzierungsrunden der UiPath Serie A und B leitete, beteiligte sich ebenfalls an dieser Runde.

„Wir arbeiten an einer Zukunft, in der Mitarbeiter in jedem Unternehmen mühsame und zeitaufwändige Arbeiten automatisieren und sich so auf kreative Herausforderungen konzentrieren können“, kommentierte Daniel Dines, Mitbegründer und CEO von UiPath. „Wir freuen uns über die starke Unterstützung durch unsere Kunden, Partner und Investoren, damit diese Zukunft der Automatisierung Realität werden kann. Das Engagement von UiPath basiert auf dem unglaublichen Potenzial unserer Plattform, für unsere Kunden zum Tor zu einem digitalen Geschäftsbetrieb mit maschinellem Lernen und KI zu werden.“

UiPath ist die am weitesten verbreitete RPA-Plattform für Unternehmen und ermöglicht die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von Softwarerobotern oder „digitalen Arbeitern“. Das Unternehmen wurde im Bericht The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q2 2018 als Branchenführer gewürdigt und erhielt die höchste Punktzahl in den Kategorien „Current Offerings“ sowie „Market Presence“.

UiPath plant, mit den zusätzlichen Mitteln seine ehrgeizigen Produktentwicklungsziele zu finanzieren, sein Partner-Ökosystem zu erweitern, um ergänzende KI-fähige Lösungen anzubieten, die Rolle von RPA in Initiativen für robotergesteuerte Prozessautomatisierung in Unternehmen zu vertiefen und in M&A-Chancen zu investieren. Die Demokratisierung von RPA hat für UiPath weiterhin oberste Priorität. Daher investiert das Unternehmen auch in Zukunft in kostenlose Schulungsprogramme der UiPath Academy, eine Community Edition mit kostenlosem RPA-Zugang und ein Community Forum, um Entwickler, Kunden und Partner an der Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten für die digitale Ära zu beteiligen.

UiPath hat über 400 Mio. USD von Tier-One-Investoren wie beispielsweise Accel, CapitalG, Credo Ventures, Earlybird’s Digital East Fund, Kleiner Perkins Caufield Byers, Seedcamp und zuletzt Sequoia eingeworben. UiPath startete seine Serie A im April 2017 mit 200 Kunden bei einer Bewertung von 140 Mio. USD. Im März 2018 erzielte das Unternehmen weitere 153 Mio. USD bei einer Bewertung von 1,1 Mrd. USD.

Begleitende Zitate

Laela Sturdy, Partner, CapitalG

„CapitalG ist stolz, sein Engagement für UiPath zu vertiefen. Wir sind überzeugt, dass RPA eine wichtige Rolle dabei spielt, dass Unternehmen von KI profitieren werden, und UiPath mit seinem unübertroffenen Wachstum und unglaublichen Customer Impact ist ein Beleg für eben dieses Potenzial. Wir freuen uns auf unsere fortgesetzte Partnerschaft mit UiPath, um diese transformative Technologie für Unternehmen überall auf der Welt zugänglich zu machen.“

Carl Eschenbach, Partner, Sequoia

„Jedes Unternehmen will die digitale Transformation seiner Backend-Systeme vorantreiben, und UiPath löst dieses Problem mit KI-basierter Automatisierung. Daniel und sein Team haben eine Technologieplattform entwickelt, die für nachhaltige Effizienzsteigerung sorgt und messbare ROI für Unternehmen erzielt. Wir sind stolz darauf, als Partner das ohnehin schon beeindruckende Wachstum von UiPath zu beschleunigen.“

Rich Wong, Partner, Accel

„Ich bin immer wieder erstaunt über die Dynamik des RPA- und KI-Marktes. UiPath beweist, dass seine Plattform schnell für unglaublichen Kundenwert sorgt. Unserer Meinung nach befinden wir uns in einer sehr frühen Phase einer Ära, in der Unternehmen im großen Umfang von Automatisierung und KI profitieren werden. Accel fühlt sich geehrt, seine Unterstützung von UiPath als Vorreiter im Zeitalter der wahren digitalen Transformation zu vertiefen.“

Über UiPath

Die für Unternehmen und IT entwickelte Plattform von UiPath ist führend im Bereich der robotergesteuerten Prozessautomatisierung (RPA) für Unternehmen. Über 1.800 Geschäftskunden und Behörden nutzen die Enterprise RPA-Plattform von UiPath für die schnelle Bereitstellung von Softwarerobotern, die repetitive Prozesse perfekt emulieren und ausführen, die Produktivität von Unternehmen steigern, die Konformität sicherstellen und die Kundenerfahrung im Betrieb des Back- und Front-office optimieren.

Mit einer blühenden Gemeinschaft aus über 250.000 RPA-Entwicklern weltweit hat sich UiPath das Ziel gesetzt, RPA zu demokratisieren und eine digitale Geschäftsrevolution zu unterstützen. Neben dem Hauptsitz in New York City betreibt UiPath heute Niederlassungen in 14 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen ist durch über 400 Mio. USD von den Investoren Accel, CapitalG, Credo Ventures, Earlybird’s Digital East Fund, KPCB, Seedcamp und Sequoia gesichert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180918005976/de/