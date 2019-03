Umfrage: Jeder Dritte würde Geld per Sprachbefehl überweisen

Jeder dritte Bundesbürger (34 Prozent) kann sich vorstellen, Überweisungen künftig per Sprachbefehl zu tätigen.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. 17 Prozent würden es demnach auf jeden Fall machen.

Einige wenige (drei Prozent) haben bereits mit Sprachanweisungen ihr Geld überwiesen. Sechs von zehn (57 Prozent) können sich hingegen nicht vorstellen, Bankgeschäfte per Stimmeingabe zu regeln. Nicht nur Jüngere würden Geld per Sprachbefehl überweisen: Vier von zehn (39 Prozent) der 16- bis 29-Jährigen geben dies an. Bei den 30- bis 49-Jährigen ist es jeder Dritte (34 Prozent), von den 50- bis 64-Jährigen würden es wiederum 40 Prozent machen. Selbst in der Generation 65+ kann sich ein Viertel (25 Prozent) vorstellen, digitale Sprachassistenten für Überweisungen einzusetzen. Für die Umfrage befragte Bitkom Research telefonisch 1.005 Bundesbürger ab 16 Jahren.

