Umfrage: Mehrheit favorisiert Landleben

Eine Mehrheit der Deutschen findet das Leben auf dem Land attraktiver als das Leben in der Stadt.

Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag der SWR-Sendung "mal ehrlich..." hervor. Dabei gaben 62 Prozent der Befragten an, lieber auf dem Land leben zu wollen, 36 Prozent bevorzugen ein Leben in der Stadt.

Der Anteil der Landbefürworter, die in Dörfern und Kleinstädten leben, liegt laut Umfrage bei 85 Prozent. In Mittel- und Großstädten gaben 45 Prozent der Befragten an, lieber auf dem Land leben zu wollen. Für die Umfrage befragte das Institut mehr als 1.000 Personen.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH