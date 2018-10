Umsatz im Bauhauptgewerbe deutlich gestiegen

Im Juli 2018 sind die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 9,9 Prozent höher gewesen als im Juli 2017.

Dabei sei allerdings zu beachten, dass aktuell das Preisniveau für Bauleistungen deutlich über dem Niveau des Vorjahres liege, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit. Im siebten Monat des Jahres waren im Bauhauptgewerbe 2,4 Prozent mehr Beschäftige tätig als im Vorjahresmonat. Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchten im Vorjahresvergleich Umsatzzuwächse.

Im Hochbau waren die Umsätze um 5,7 Prozent und im Tiefbau um 16,9 Prozent höher als im Juli 2017. Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes entwickelten sich die Umsätze im Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken mit +21,0 Prozent sowie im Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau mit +19,7 Prozent am stärksten. Den geringsten Umsatzzuwachs gab es im Wirtschaftszweig "Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten anderweitig nicht genannt" mit +5,6 Prozent gegenüber Juli 2017. Im Vergleich zu den ersten sieben Monaten 2017 stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe in den ersten sieben Monaten 2018 um 6,6 Prozent, so die Statistiker weiter. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 2,5 Prozent.

