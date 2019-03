Umstrukturierungsplan von Aegean Marine Petroleum Network Inc. von Gericht bestätigt

Aegean Marine Petroleum Network Inc. (NYSE: ANW) („Aegean“ oder „das Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das US-Konkursgericht für den Southern District von New York („das Gericht“) den Umstrukturierungsplan des Unternehmens („der Plan“) vorbehaltlich geringfügiger Änderungen bestätigt hat. Diese Entwicklung ebnet den Weg für das Unternehmen, nächste Woche als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mercuria Energy Group Limited („Mercuria“), einem der weltweit größten unabhängigen Energie- und Rohstoffunternehmen, aus der Chapter 11-Umstrukturierung hervorzugehen.

„Die Bestätigung des Plans durch das Gericht ist der Startschuss für eine umfassende Umstrukturierung der Betriebs- und Kapitalstruktur des Unternehmens, die das Unternehmen in die Lage versetzt, seine Geschäfte unter dem Dach von Mercuria weiterzuführen. Diese erfolgreiche Stabilisierung des Unternehmens wäre ohne das Engagement der Geschäftsführung und der Mitarbeiter von Aegean nicht möglich gewesen“, sagte Tyler Baron, Board Director von Aegean.

„Mit der Unterstützung von Mercuria und unseren Gläubigern wird Aegean aus der Umstrukturierung nach Chapter 11 deutlich weniger verschuldet hervorgehen – der Prozess sieht eine Reduzierung der fundierten Schulden um 80 % vor. Unter dem Dach von Mercuria werden wir auch über eine größere Liquidität und Lieferfähigkeit verfügen als je zuvor und können unsere Kunden mit einer viel breiteren Palette von Dienstleistungen bedienen. Im Namen des Teams von Aegean möchte ich allen unseren Stakeholdern für ihre Unterstützung während dieses Prozesses danken“, so Baron weiter.

Donald Moore, Chairman des Aegean Board, kommentierte: „Damit wurde das Kapitel der bisherigen Situation des Unternehmens und der daraus resultierenden Herausforderungen endgültig beendet, und alle Augen sind nun auf die langfristigen Chancen gerichtet, die sich für uns ergeben. Wir freuen uns sehr, dass wir die notwendigen Maßnahmen ergriffen haben, um Aegaeis zu retten und damit einen wichtigen Akteur auf dem Weltmarkt rasch wieder handlungsfähig zu machen und für langfristigen Erfolg zu positionieren.“

Das Unternehmen hat den Umstrukturierungsprozess nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts am 6. November 2018 mit Unterstützung von Mercuria eingeleitet und sich restrukturiert, um seine Liquidität zu verbessern und das Unternehmen auf langfristigen Erfolg auszurichten. Das Unternehmen hat während des gesamten Prozesses seine normale Geschätstätigkeit fortgesetzt.

Im Rahmen der Umstrukturierung fungiert Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater , Moelis & Company LLC als Investmentbanker und EY Turnaround Management Services LLC als Restrukturierungsberater für Aegean.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über die Chapter 11-Fälle, Gerichtsakten und andere Dokumente im Zusammenhang mit den Chapter 11-Fällen sind auf einer Website verfügbar, die vom Claims and Noticing Agent der Gläubiger, Epiq Corporate Restructuring, LLC unter http://dm.epiq11.com/aegean verwaltet wird.

Über Aegean Marine Petroleum Network Inc.

Aegean Marine Petroleum Network Inc. ist ein internationales Logistikunternehmen für Schiffstreibstoff, das raffinierte Treibstoffe und Schmierstoffe für Schiffe in Häfen und auf See vermarktet und physisch liefert. Das Unternehmen bezieht Produkte aus verschiedenen Quellen (z. B. Raffinerien, Ölproduzenten und Händler) und verkauft sie an eine Vielzahl von Kunden in allen wichtigen kommerziellen Bereichen des Schiffsverkehrs und an führende Kreuzfahrtunternehmen. Derzeit ist Aegean in mehr als 30 Märkten weltweit präsent und verfügt über ein kompetentes Team von Mitarbeitern, die Kunden überall auf der Welt unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf: www.ampni.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190327005647/de/