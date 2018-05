14.05.2018 - 05:31 Uhr UnaBiz Secures Strategic Investment from Shin Kong Security to Ride on AIoT Wave

SINGAPORE, May 14, 2018 /PRNewswire/ -- UnaBiz, the exclusive network operator of Sigfox's low-power wide area network in Singapore and Taiwan, secures fresh funds from Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd, a subsidiary of the Shin... Den vollständigen Artikel auf finanzen.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick