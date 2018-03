A.S. Création Tapeten AG, DE000A1TNNN5

Unbefriedigendes Geschäftsjahr 2017 für A.S. Création

Schwache Nachfrage in der EU führt zu Umsatzrückgang A.S. Création verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatzrückgang um 9,3 Mio. EUR bzw. um 6,1 % von 152,6 Mio. EUR im Vorjahr auf 143,3 Mio. EUR. Damit lag der Umsatz im Rahmen der zuletzt veröffentlichten Erwartungen für das Jahr 2017 von 138 Mio. EUR bis 143 Mio. EUR. Umsatzrückgänge um 9,6 % verzeichnete A.S. Création in den Ländern der Europäischen Union, wo insgesamt eine schwächere Nachfrage nach Tapeten und Dekorationsstoffen zu beobachten war. Die Brutto-Umsätze in den osteuropäischen Ländern außerhalb der EU lagen im Jahr 2017 erfreulicherweise um 9,6 % über dem Vorjahresniveau. Auch die Exporte in die Länder außerhalb Europas konnte A.S. Création 2017 ausweiten.

A.S. Création mit Verlust im Geschäftsjahr 2017 A.S. Création weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Verlust vor Steuern in Höhe von 17,8 Mio. EUR aus, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn in Höhe von 10,2 Mio. EUR angefallenen war. Wesentlicher Grund für diesen hohen Verlust ist der für A.S. Création nachteilhafte Ausgang des Kartellverfahrens in Deutschland. So haben das verhängte Bußgeld sowie die zusätzlichen Anwaltskosten das Ergebnis vor Steuern im Berichtsjahr mit 13,1 Mio. EUR (Vorjahr: 0,0 Mio. EUR) belastet. Ferner wurde das Ergebnis sowohl 2017 als auch 2016 durch zusätzliche Sondereinflüsse beeinflusst, die aus Währungsgewinnen und -verlusten sowie aus Restrukturierungsaufwendungen resultierten. Das um diese Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern hat sich von 7,0 Mio. EUR im Vorjahr um 8,8 Mio. EUR auf einen Verlust in Höhe von -1,8 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2017 reduziert. Diese deutliche Verschlechterung der Ertragslage ist auf die niedrigen Umsätze, den Preisanstieg bei Rohstoffen und Energien sowie der im Jahr 2017 noch nicht abschließend optimierten Kostenstruktur zurückzuführen.

In den letzten Veröffentlichungen war der Vorstand von A.S. Création von einem Verlust zwischen -16 Mio. EUR und -19 Mio. EUR ausgegangen. Damit liegt der Verlust zwar im Rahmen der Erwartungen. Dennoch ist der Vorstand mit dem Geschäftsjahr 2017 nicht zufrieden, insbesondere da A.S. Création auch ohne Berücksichtigung von Sondereffekten nicht in der Gewinnzone gelegen hat.Keine Dividende für das Geschäftsjahr 2017 Die Dividendenpolitik von A.S. Création zielt auf eine hohe Ausschüttungsquote ab, sofern die finanzielle Situation des Unternehmens dieses zulässt. Dieser Dividendenpolitik folgend, würde sich die Verlustsituation im Geschäftsjahr 2017 in einem Ausfall der Dividende niederschlagen. Daher wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, keine Dividende auszuschütten.

Positiver Ausblick auf 2018 Der Vorstand geht für 2018 von einem Konzernumsatz zwischen 150 Mio. EUR und 155 Mio. EUR aus. Wesentlicher Wachstumstreiber sollen die osteuropäischen Märkte außerhalb der EU sein. Hier wird A.S. Création im Frühjahr 2018 eine weitere Produktionsstätte in Betrieb nehmen. Daneben sollen in der EU - dem größten Absatzgebiet von A.S. Création - Marktanteile gewonnen werden. Aufbauend auf dem geplanten Umsatzwachstum sowie den im Verlauf des Jahres 2017 umgesetzten Maßnahmen zur Kostensenkung sollte A.S. Création 2018 in die Gewinnzone zurückkehren. Der Vorstand erwartet ein Ergebnis nach Steuern zwischen 3 und 4 Mio. EUR.

Die Zahlen des Konzerns für das Geschäftsjahr 2017 im Überblick:

2017 2016 Veränd. Umsatz Mio. EUR 143,3 152,6 - 6,1 % Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. EUR - 15,8 5,9 n.v. Ergebnis vor Steuern Mio. EUR - 17,8 10,2 n.v. Ergebnis nach Steuern Mio. EUR - 17,8 7,4 n.v. Ergebnis pro Aktie EUR/Aktie - 6,45 2,70 n.v. Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit Mio. EUR 3,2 17,1 - 81,1 % Investitionen Mio. EUR 10,2 5,0 103,8 % Abschreibungen Mio. EUR 6,5 7,6 - 14,1 % Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt) 761 768 - 0,9 %

Gummersbach, 22. März 2018

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

