Und er zieht immer noch von Couch zu Couch: Crashing im April exklusiv bei Sky

- Die acht neuen Episoden in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln ab 10. April immer dienstags in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD - Parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand - Vom "Girls"-Mastermind Judd Apatow und Pete Holmes

Trotz einiger Misserfolge lässt sich Möchtegern Stand-Up-Comedian Pete nicht unterkriegen und startet neu durch: Sky präsentiert die zweite Staffel der HBO-Comedyserie "Crashing" in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln ab 10. April auf Sky Atlantic HD. Die acht neuen Episoden werden immer dienstags ab 23.00 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt und sind parallel auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar. Staffel eins steht ebenfalls auf den drei letztgenannten Wegen auf Abruf zur Verfügung.

Über "Crashing":

Pete (Pete Holmes), der zuletzt bei der "Rachael Ray Show" rausgeworfen wurde, und wieder bei Artie (Artie Lange) auf der Couch gelandet ist, fühlt sich ein wenig verloren. Zufällig trifft er einen Atheisten, der ihn in eine rauschhafte und ausschweifende Nacht durch New York City entführt. Für Pete eine Offenbarung, denn plötzlich hinterfragt er sein Schicksal und beginnt endlich seine eigene Stimme zu finden. Die Bekanntschaft mit Ali (Jamie Lee), einer aufstrebenden Stand-Up-Komödiantin, eröffnet Pete Einblicke in ganz neue Bereiche der Comedyszene. Es folgen Auftritte bei Wohltätigkeits-Veranstaltungen, Privatpartys bis hin zu den so genannten Roast Battles. Derart auf die Probe gestellt, findet Pete nach und nach seine Leidenschaft für die Comedy wieder und nutzt die sich bietenden Chancen, um sich auf dem harten Karriereweg weiter zu entwickeln.

Hauptdarsteller Pete Holmes, "Girls"-Mastermind Judd Apatow und Judah Miller ("American Dad", "King of the Hill") fungieren als ausführende Produzenten von "Crashing". Die Comedyserie wird in den Straßen New Yorks gedreht und basiert lose auf den eigenen Erlebnissen und Erfahrungen von Pete Holmes. Witzig und berührend zugleich, beschreibt sie den langen und steinigen Weg zum Erfolg. Zahlreiche US-Comedy-Veteranen geben sich in Staffel zwei die Klinke in die Hand, darunter unter anderem John Mulaney ("Saturday Night Live"), Doug Benson ("You're the Worst"), Bill Burr("Breaking Bad") und Whitney Cummings ("Whitney").

Facts:

Originaltitel: "Crashing", Comedyserie, 8 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2016. Regie: u.a. Judd Apatow, Ryan McFaul. Drehbuch: Pete Holmes, Jamie Lee, Judd Apatow. Ausführende Produzenten: Pete Holmes, Judd Apatow, Judah Miller. Darsteller: Pete Holmes, Artie Lange, George Basil, Jamie Lee, Lauren Lapkus, Jamie Lee, Aparna Nancherla, Dov Davidoff.

Ausstrahlungstermine:

Staffel zwei: ab 10. April 2018 immer dienstags um ca. 23.00 Uhr in der englischen Originalfassung in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sopwie parallel auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand. Staffel eins ebenfalls auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar.

