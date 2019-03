05.03.2019 - 23:37 Uhr Unfall am Südring in Düsseldorf: PKW stößt in Düsseldorf mit Fahrschulauto zusammen und überschlägt sich

Ein PKW ist am Dienstagabend mit einem Fahrschulauto am Südring zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlägt sich das Auto des Unfallverursachers. Den vollständigen Artikel auf wz-newsline.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick