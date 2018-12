05.12.2018 - 09:31 Uhr Unruhe an der Börse - Dow Jones verliert knapp 800 Punkte: Kurssturz in New York zieht Dax in die Tiefe

Kräftige Kursverluste an der Wall Street setzten den Dax stark unter Druck. Der Dow Jones gab nach Handelsschluss in Deutschland weiter nach, zum Schluss belief sich das Minus auf mehr als 3 Prozent. In New York bleiben die Börsen wegen des verstorbenen Ex-Präsidenten George H. W. Bush heute geschlossen. Den vollständigen Artikel auf manager-magazin.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick