Unsere Praxen sind keine Wellnesstempel! - Ulrich Sümper und Siegfried Kämper im HeilpraktikerFakten-Interview über die immer wieder aufkeimende Kritik an der Heilpraktikerbranche

München - Ulrich Sümper ist Präsident des Bund Deutscher Heilpraktiker (BDH) und Siegfried Kämper der Vizepräsident. Im Interview mit dem Online-Portal HeilpraktikerFakten sprechen beide über die Kritik am Berufsstand des Heilpraktikers und der Komplementärmedizin. Kämper ärgert sich über die kürzlich im Spiegel veröffentlichte Titelgeschichte, die der Komplementärmedizin quasi jegliche Wirkung abspricht: "Natürlich gibt es Beweise und Studien über die Wirksamkeit. (...) immerhin mehr als 40 Millionen Behandlungen, die in Deutschland jedes Jahr von Heilpraktikern durchgeführt werden, weisen auf viele Millionen Patienten hin, die offensichtlich gute Erfahrungen machen, also sich selbst von der Wirksamkeit überzeugt haben." Außerdem kritisiert der Spiegel, dass zum Teil nicht wissenschaftlich bewiesene Methoden und Thesen aus der Komplementärmedizin - wie Shinrin, Kinesiologie, Lomi, Schröpfen - in Volkshochschulkursen angeboten werden. Doch was haben eigentlich Volkshochschulen mit Heilpraktikern zu tun, beziehungsweise der Ausbildung von Heilpraktikern? "Grundsätzlich haben beide nur sehr bedingt miteinander zu tun. (...) Wir sehen es allerdings sehr kritisch, wenn - über diese allgemeine Gesundheitsführsorge hinaus - weitergehende Angebote zu Therapieverfahren angeboten werden. Dazu sind medizinische Vorkenntnisse notwendig, wie sollte sonst seriös diagnostiziert und behandelt werden? (...) Unsere Praxen sind keine Wellnesstempel! Die Menschen, die uns aufsuchen, sind keine Kunden oder Klienten, sondern Patienten, die professionelle Hilfe für Ihre Beschwerden erwarten."

