29.05.2018 - 23:40 Uhr Unter Alfred Delp firmiert nun auch eine Realschule plus: Was sich in Zukunft ändern wird

Hargesheim. Es steht ein Wandel an in der Alfred-Delp-Schule in Hargesheim. Die Schule in Trägerschaft des Bistums Trier wurde 1972 auf die Initiative engagierter Eltern als kooperative Gesamtschule mit einem Haupt- und Realschul- sowie einem gymnasialen Zweig gegründet – zu dieser Zeit ein innovativer Schritt. Ab dem neuen Schuljahr 2018/19 wird dieses Konzept verändert: Der Haupt- und Realschulbereich wird in eine Realschule plus überführt. Das Gymnasium ab der siebten Jahrgangsstufe