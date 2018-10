Unter den Besuchern waren Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Zayed und Herrscher der VAE sowie mehr als 110.000 Besucher

Die Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX, Internationale Jagd- und Reitsportmesse Abu Dhabi) 2018 ging am Samstag, den 29. September zu Ende. Im Rahmen der 16. Messe wurde der hundertste Geburtstag des verstorbenen Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan gefeiert.

His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed during his visit to ADIHEX 2018 (Photo: AETOSWire)

Auf der Messe, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Vertreter des Herrschers in der Region Al Dhafra und Vorsitzender des Emirates Falconers’ Club, stattfand, konnten Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Stellvertretender Oberster Kommandant der Streitkräfte der VAE, Seine Hoheit Scheich Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Ajman, Seine Hoheit Scheich Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Fujairah, Seine Hoheit Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Stellvertretender Herrscher in der Region Al Dhafra und Vorsitzender des Emirates Falconers’ Club, Seine Hoheit Generalleutnant Scheich Saif bin Zayed Al Nahyan, Stellvertretender Premierminister und Minister des Inneren, sowie zahlreiche weitere Scheichs, Würdenträger und Vertreter des diplomatischen Corps im Land begrüßt werden.

Seine Exzellenz Majid Ali Al Mansouri, Vorsitzender des Obersten Organisationskomitees der ADIHEX und Generalsekretär des Emirates Falconers’ Club, sagte: „Die Messe war dieses Jahr ein großer Erfolg. Mehr als 650 Unternehmen, Marken und Aussteller aus 40 Ländern nahmen auf einer Fläche von 40.000 Quadratmetern teil. Die VAE wurden von 201 Unternehmen repräsentiert, und zur Messe kamen während des gesamten Zeitraums 110.103 Besucher. Der Umsatz auf der ADIHEX belief sich auf mehr als 50 Millionen Dirham. Für mehr als 34 Millionen Dirham wurden an den Messeständen insgesamt etwa 1764 Waffen gekauft. Hier zeigen sich das offizielle Interesse und die Beliebtheit der ADIHEX, die zum bevorzugten Ziel von Unternehmen, Besuchern, Liebhabern von Jagd, Reitsport und Natur, sowie den Medien geworden ist, die während der gesamten fünf Tage anwesend waren, um über diese großartige Veranstaltung zu berichten. Die ADIHEX trägt zur Förderung und Festigung des Platzes von Abu Dhabi und den VAE auf der Karte des Welterbe-Tourismus bei – neben einer Reihe von Events, Ausstellungen und Festivals, bei denen es um den Erhalt des Kulturerbes und um den Umweltschutz auf der Welt geht. Dieser weltweite Status ist der Unterstützung Seiner Hoheit Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Stellvertretender Oberster Kommandant der Streitkräfte der VAE und Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Vertreter des Herrschers in der Region Al Dhafra und Vorsitzender des Emirates Falconers’ Club, zu verdanken.“

In diesem Jahr gab es auf der Messe Aktivitäten im Bereich Wirtschaft, Kultur, Geschichte und Sport sowie ein Unterhaltungsprogramm für Kinder. Außerdem wurden die Erfolge des verstorbenen Scheich Zayed beim Erhalt von Natur und Kulturerbe präsentiert.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181002006136/de/