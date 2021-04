Duravant übernimmt Foodmate als Anbieter für Lösungen zur Verarbeitung von Geflügelfleisch

Duravant LLC („Duravant“), ein weltweit führendes Unternehmen für hochtechnisierte Lösungen für Ausrüstung und Automation sowie Anbieter für die Bereiche Lebensmittelverarbeitung, -verpackung und -materialorganisation, gab heute bekannt, eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Foodmate, einem führenden Hersteller von Ausrüstung zur Verarbeitung von Geflügelfleisch, geschlossen zu haben. Der Hersteller hat zwei Hauptsitze, den einen in Ball Ground, Georgia, USA, den anderen im niederländischen Numansdorp. Die automatisierten, nachrangigen Foodmate Verarbeitungslösungen für Geflügelfleisch sind in der Branche weitreichend als Goldstandard anerkannt.

„Wir befürworten diese Partnerschaft mit voller Überzeugung“, sagte Mike Kachmer, President und CEO von Duravant. „Foodmate ist weltweit der bevorzugte Anbieter von Verarbeitungssystemen für die Geflügel verarbeitende Branche. In Kombination mit ihrer Laser-fokussierten Innovationskultur und überlegener Fertigungsexpertise ergänzt Foodmate die Duravant Familie wunderbar.“

Diese Partnerschaft bringt zwei globale Marktführer für technische Ausrüstungen zusammen und erweitert die Fähigkeit von Duravant, Kunden und Partner in über 190 Ländern weltweit in der Lebensmittelverarbeitung zu versorgen.

„Wir freuen uns, ein Teil der Duravant Familie mit Marken der Weltklasse zu sein und mit ihr zusammenzuarbeiten“, sagte Scott Hazenbroek, President von Foodmate US. „Die gemeinsame Unternehmenskultur vereint Duravant und Foodmate ganz offensichtlich. Der weltweite Duravant Fußabdruck unterstützt uns dabei, weiterhin erstklassige Lösungen zu bieten, Erträge zu optimieren, die Qualität zu verbessern und die Laborkosten für unsere Kunden zu verringern. Das Duravant Lebensmittelzyklusmanagement über die SupportPro Dienste des Unternehmens ergänzt und verbessert unser bestehendes Angebot im Außendienst. Somit lassen sich die Ziele für die Produktivität und Effizienz der Kunden steigern.“

Die Foodmate Verarbeitungsmaschinerie stellte für mehr als 15 Jahre eine wettbewerbsfähige Kraft in der Verarbeitung von Geflügelfleisch dar. Mit einem weltweiten strategischen Fußabdruck, der Herstellungs- und Fertigungsschnittstellen in Europa, Demo- und Ausstellungseinrichtungen in den USA und den Niederlanden sowie Vertrieb und Aufbau in den USA darstellt, werden die Foodmate Kunden zudem von einer Präsenz vor Ort in 55 Ländern unterstützt. Die fundierten Fertigungs- und Entwicklungskapazitäten von Foodmate ermöglichen das individuelle Design vollständiger automatisierter Lösungen, die vom wiegen und der qualitativen Einstufung bis hin zum Schneiden und Entbeinen des Geflügelprodukts reichen. Mit der Anerkennung seiner fortschrittlichen Software-Technologien für Sichtungs- und Einstufungskapazitäten mit unternehmenseigener Software sowie seiner fundierten Kenntnisse der Anwendungen verstärkt Foodmate weiterhin seine globale Präsenz.

David Hazenbroek, President von Foodmate B.V. in Holland, sagte: „Foodmate verfügt über eine Basis von mehr als 900 Niederlassungen zur Unterstützung der weltweit größten Geflügelfleisch verarbeitenden Unternehmen. In Partnerschaft mit den Duravant Unternehmen können wir weiterhin unseren Ansatz für Innovation und exzellente Dienstleistungen verfolgen, der den Kunden an vorderster Stelle sieht.“

Über Duravant

Duravant mit Hauptsitz in Downers Grove (IL, USA) ist ein globales Unternehmen für technische Ausrüstungen mit Produktions-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen in ganz Nordamerika, Europa und Asien. Durch sein Portfolio an Betriebsgesellschaften liefert Duravant zuverlässige End-to-End-Prozesslösungen für Kunden und Partner durch technische Fachkompetenz und Integrationswissen, Projektmanagement und hervorragende betriebliche Leistungen. Mit weltweiten Vertriebs- und Servicenetzen unterstützen sie alle Märkte, die sie in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Verpackung und Materialhandhabung unmittelbar und lebenslang im Aftermarket bedienen. Die marktführenden Marken von Duravant stehen für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.duravant.com.

Über Foodmate

Foodmate ist ein führender Ausrüstungshersteller für die Geflügelverarbeitung, der seinen Hauptsitz in den Niederlanden hat. Von Branchenexperten im frühen Jahr 2006 gegründet, erweiterte das Unternehmen in 2010 mit dem Aufbau von Foodmate US seine weltweite Ausbreitung nach Nord- und Südamerika. Foodmate Brasil wurde später im Jahr 2015 eröffnet, gefolgt von Foodmate Poland 2017 und der Übernahme von Foodmate UK 2019. Foodmate wurde weltweit zum engagierten und verlässlichen Partner bedeutender Unternehmen in der Geflügelfleischverarbeitung. Im Jahr 2017 stellte das Inc. Magazine Foodmate US, Inc. auf seiner 36. Jahresliste der am schnellsten wachsenden, nicht börsennotierten Unternehmen Amerikas im Herstellungssektor an 13. Stelle. Die Inc. 5000 Liste enthält die renommierteste Aufstellung der am schnellsten wachsenden, nicht börsennotierten Unternehmen des Landes. Informationen zu Foodmate US erhalten Sie unter www.foodmateus.com. Informationen zu Foodmate B.V. erhalten Sie unter www.foodmate.nl.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

