VELO3D holt den renommierten Wirtschaftsführer Stefan Krause als Audit Committee Chair in das Board of Directors

VELO3D Inc., ein im Bereich der additiven Fertigung (AM) von hochwertigen Metallteilen führendes Unternehmen, hat den renommierten Wirtschaftsführer Stefan Krause als Audit Committee Chair in das Board of Directors des Unternehmens berufen.

der Welt aufgenommen worden und zählt damit in der Kategorie „Manufacturing“ zu den Unternehmen mit Spitzenranking aufgrund ihres fundierten Einflusses auf die 3D-Druckbranche.

Um mehr darüber zu erfahren, wie VELO3D Ingenieuren und Designern die Möglichkeit gibt, über die Grenzen ihrer Vorstellung hinaus nahezu alles mithilfe der additiven Fertigung herzustellen, folgen Sie VELO3D auf LinkedIn oder besuchen Sie Velo3D.com.

Über VELO3D

VELO3D versetzt Unternehmen in die Lage, über die Grenzen ihrer Vorstellung hinaus nahezu alles mithilfe der additiven Fertigung herzustellen. Als integrierte, durchgängige Lösung aus Software, Hardware und innovativer Prozesssteuerung bietet die Technologie von VELO3D für den 3D-Metalldruck eine beispiellose Qualitätskontrolle für die Serienproduktion und eine verbesserte Teilequalität. Mit der Druckvorbereitungssoftware VELO3D Flow™, dem auf dem Pulverbettverfahren per Laser basierenden AM-System Sapphire® und der Qualitätssicherungssoftware Assure™ können Hersteller Produktinnovationen beschleunigt umsetzen, flexibler und schneller auf Marktanforderungen reagieren und Kosten reduzieren. Das im Silicon Valley ansässige und privat finanzierte Unternehmen hat als erstes in der Branche den 3D-Metalldruck SupportFree eingeführt, der die Herstellung von bislang unmöglichen Geometrien erlaubt. VELO3D ist von Fast Company in die prestigeträchtige Jahresbestenliste 2021 der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen worden. Für weitere Informationen, folgen Sie uns auf LinkedIn oder besuchen Sie Velo3D.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210419005836/de/