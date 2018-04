Upco International Inc.: Upco International Inc. gibt Jahresendergebnis 2017 bekannt Vancouver, BC (14.04.2018) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTC: UCCPF) (Frankfurt: U06) ("Upco") freut sich bekannt zu geben, dass es ihren

Vancouver, BC (14.04.2018) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTC: UCCPF) (Frankfurt: U06) ("Upco") freut sich bekannt zu geben, dass es ihren geprüften Konzernabschluss und die Diskussion und Analyse der Unternehmensleitung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 eingereicht hat. Diese Dokumente können von der SEDAR-Website unter http://www.sedar.com abgerufen werden.

Upco ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen.

Upco meldete für das Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 6.688.138 USD (2016 - 12.068.708 USD) und einen Nettoverlust von 1.212.152 USD (2016 - 608.557 USD).

Höhepunkte in 2017

- Bekanntgabe der Planung ihre aktuelle Applikation um einen Zahlungsdienst zu erweitern, der die fortschrittliche Blockchain-Technologie nutzt. Das Entwicklungsteam für diesen Blockchain-Zahlungsdienst wird von Dominic da Assuncao geleitet, Senior Business Systems Berater und Full-Stack-Software-Ingenieur mit folgendem Hintergrund: Internationales Geschäft, Betriebsführung, Computersystemmanagement und Computerspielprogrammierung. Seit 1991 stellte Dominic erstklassige Shrink-Wrap-Software sowie kundenspezifische ERP-Systeme, Multimedia-Anwendungen und internetbasierte Auktions- und Medizinsysteme bereit. Gegenwärtig arbeitet Dominic an der Verbesserung eines großen Klinikssystems, das in einem bekannten kanadischen Krankenhaus unter Verwendung der Blockchain-Technologie entwickelt wird (siehe Upcos Pressemitteilung vom 27. November 2017).

- Börsennotierung ihrer Stammaktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Deutsche Börse AG) unter dem Symbol WKN A2H7JC (U06) (siehe Upcos Pressemitteilung vom 29. November 2017).

- Ernennung von Herrn Don Blackadar zum Projektleiter für Blockchain-Zahlungsanwendungen. Er wird eng mit Herrn Dominic da Assuncao, dem Leiter des Blockchain-Entwicklungsteams, zusammenarbeiten, um Blockchain-Projekte zu planen und zu koordinieren, zu dokumentieren und zu testen (siehe Upcos Pressemitteilung vom 4. Dezember 2017).

- Verfügbarkeit der Upco Applikation im Google Play Store. Upco's App ist vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp, die eine vollkommen sichere Kommunikation ermöglichen, soziale Medien, den Austausch von Bildern und Standorten, das Aufladen von Gesprächsguthaben, nationale und internationale Anrufe und Chats (siehe Upcos Pressemitteilung vom 8. Dezember 2017).

- Beginn der Entwicklung ihrer E-Wallet zur Unterstützung von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum unter Einsatz der Blockchain-Technologie (siehe Upcos Pressemitteilung vom 20. Dezember 2017).

Ausblick

- Upcos Ziele für 2018 bestehen darin, ihr professionelles Verkaufsteam weiter auszubauen, um ihre derzeitigen Dienstleistungen und die Upco Applikation zu vermarkten, um Einnahmen und Profitabilität zu steigern.

- Upco wird sich weiterhin darauf konzentrieren, führende Blockchain-Technologien erfolgreich in ihr E-Wallet-Zahlungssystem zu integrieren als einen Schritt zur Entwicklung einer voll funktionalen Umgebung für die internationale Rechnungsstellung / Zahlungen / Umtausch / Überweisungen für harte Währungen und für die Rechnungsstellung / Zahlungen / Überweisungen für Kryptowährungen. Upcos Blockchain-Implementierung versetzt Upco maßgeblich in die Lage, die Fähigkeit ihrer Blockchain-Technologie zu demonstrieren, angemessene Transaktionszeiten und -raten zu erhalten, wie von Haupt-Streaming-Zahlungsanwendungen erwartet, und ohne die mit Bitcoins und anderen Kryptowährungen verbundenen Kosten für Ressourcen. Upco hat eine verteilte Plattform unter Verwendung der Blockchain-Technologie entwickelt und Transaktionen können nahezu unmittelbar auf unserem System bestätigt werden, während es bei Kryptowährungstransaktionen auf aktuellen existierenden Systemen Minuten oder Stunden dauern kann.

Über Upco International Inc.

Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.

Bitte besuchen Sie http://www.upcointernational.com für weitere Informationen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Andrea Pagani, CEO und Director

Email: office@upcosystems.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.

Die Ausgangssprache Englisch, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://thecse.com/en/listings/technology/upco-international-inc oder auf der Firmenwebsite.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie "werden", "eventuell", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "Entwicklung", "kommenden", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke dargestellt oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. Upco weist die Anleger darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Upco keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angenommenen Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.

