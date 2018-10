Urlaub in der Kindheit - So beeinflusst er unser Leben auch Jahre später!

Frankfurt/Main - - Querverweis: Das Manuskript liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar - - Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar - Anmoderationsvorschlag: Wissen Sie noch, wo Sie als ...

Wissen Sie noch, wo Sie als Kind Ihren Urlaub verbracht haben? Waren Sie als Erwachsener sogar wieder dort? Falls ja, geht es Ihnen wie vielen Deutschen. Das fand jetzt eine forsa-Umfrage für Holiday Inn heraus. Aber wie erinnern wir uns eigentlich an die Urlaube unserer Kindheit? Und wie beeinflussen sie unser Leben? Helke Michael hat sich mal für uns schlau gemacht...

Sprecherin: Knapp zwei Drittel der Deutschen kehren laut einer forsa-Umfrage an den Urlaubsort ihrer Kindheit zurück - ein Zeichen, dass sie damals, als sie noch klein waren, eine wirklich schöne Zeit hatten, erklärt der Diplom-Psychologe Michael Thiel.

O-Ton 1 (Michael Thiel, 16 Sek.): "Wir suchen nämlich fast automatisch immer wieder gern Situationen auf, in denen wir uns auch als Kind wohlgefühlt haben. Wer also, ja, zum Beispiel das Camping mit den Eltern toll fand, der geht auch als Erwachsener zelten, ja manchmal sogar auf genau demselben Campingplatz."

Sprecherin: Dabei ist es gar nicht so wichtig, wo man den Familienurlaub verbracht hat. Vor allem die Stimmung ist es, die uns im Gedächtnis bleibt.

O-Ton 2 (Michael Thiel, 23 Sek.): "Denn Erinnerung funktioniert bei Kindern, wie auch natürlich bei Erwachsenen, über Emotionen, über Gefühle. Hat also ein Kind im Urlaub so ganz entspannte Eltern und jede Menge Spaß und auch ein paar Abenteuer, dann wird es sich vielleicht nachher nicht mehr genau daran erinnern, wie es auf dem Eifelturm stand oder am Strand tobte. Aber im Gedächtnis, da bleibt so diese freudige Stimmung, die es dann mit dem Urlaub verknüpft."

Sprecherin: Aber auch neue Eindrücke sind wichtig. Wer als Kind die Welt als einen spannenden Ort voller Abenteuer erlebt, wird auch später mit hoher Wahrscheinlichkeit anderen Kulturen viel offener begegnen. Außerdem machen Reisen auch schlauer:

O-Ton 3 (Michael Thiel, 16 Sek.): "Kinder wollen die Welt entdecken. Und die neuen Reize - auch im Urlaub - fordern das kindliche Gehirn heraus und fördern es dadurch zur Weiterentwicklung. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das Kind sich wohlfühlt, dass es von den Eltern begleitet wird und dass sich die Eltern auch Zeit nehmen für die Sprösslinge."

Sprecherin: Den Grundstein für einen - im besten Sinne - unvergesslichen Familienurlaub legt man aber nicht erst vor Ort, wie der Reiseexperte Andreas Kohn von der Intercontinental Hotels Group - kurz IHG - erklärt.

O-Ton 4 (Andreas Kohn, 28 Sek.): "Viele Konflikte lassen sich vermeiden, wenn alle Mitreisenden den Familienurlaub gemeinsam planen. Entspannter werden die Ferien außerdem, wenn die Unterkunft besonders familienfreundlich ist. Holiday Inn Hotels bieten Eltern und Kids ideale Voraussetzungen. Zum Beispiel, dass Kinder kostenlos essen und übernachten. Das spart Geld, welches man in gemeinsame Aktivitäten investieren kann und so kommen alle auf ihre Kosten. Darüber hinaus können Familien in der Open Lobby den nächsten Tag zusammen planen oder beim Essen in Urlaubserinnerungen schwelgen."

Sie haben es gehört: Familienreisen machen offener und schlauer. Und wer als Kind mit gelassenen Eltern und viel Spaß unterwegs ist, behält den Urlaub in bester Erinnerung. Wie Familien entspannt ihre Ferien verbringen können, erfahren Sie auch auf der Website von Holiday Inn: ihg.com/holidayinn oder über die kostenfreie IHG App.

