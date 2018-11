US-amerikanisches Unternehmen Lineage Logistics übernimmt Yearley Group, den britischen Anbieter von Services für Kühllager, Tiefkühlkost und Logistik

Lineage Logistics Holdings, LLC („Lineage“ oder das „Unternehmen“), der weltweit innovativste und bewährteste Anbieter von temperaturgesteuerten Lieferkettenlösungen, hat heute die Übernahme von Yearsley Group Limited („Yearsley“) bekannt gegeben, einem führenden Anbieter von temperaturgeregelten Logistikservices und Tiefkühlkostvertrieb in Großbritannien. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

„Die Übernahme unseres Unternehmens durch Lineage bedeutet eine unglaubliche Chance für die Kunden von Yearsley sowie für die Mitarbeiter“, so Jonathan Baker, Geschäftsführer der Yearsley Group. „Das Engagement von Lineage im Bereich Innovation und Service ist unübertroffen und wir freuen uns sehr, dass wir unsere Fähigkeit erweitern können, gemeinsam mit den Kunden in globalem Maßstab zusammenzuarbeiten und zu wachsen wie nie zuvor.“

„Wir sehen zwischen unseren beiden Unternehmen enorme Übereinstimmungen, nicht nur bei unseren Fähigkeiten zur sorgfältigen Bedienung der erweiterten Kunden-Lieferketten, sondern auch bei unserem Engagement für die Unterstützung einer auf Werten basierenden Unternehmenskultur, die hinter unserer wachsenden internationalen Belegschaft steht.“ „Gemeinsam sind wir im Bereich Kühllager fraglos das hochkarätigste Team und wir befinden uns in bester Position, um den komplexesten logistischen Bedarf unserer Kunden kreativ zu erfüllen.“

In seiner 66-jährigen Unternehmensgeschichte ist Yearsley gewachsen und zu einem der angesehensten Anbieter temperaturgesteuerter Logistik in Großbritannien geworden. Das Unternehmen betreibt landesweit ein Netzwerk aus zwölf Kühlhallen. Mit über 300 Fahrzeugen ergänzt Yearsley seine Kühllagerlösungen um High-Impact-Mehrwertdienste. Dabei wird ein ähnliches Modell verfolgt wie bei den Lineage-Operationen in den USA. Ebenfalls Teil der Transaktion ist Yearsley Food, ein landesweit tätiger Anbieter von Tiefkühlkost, der Kunden in den Bereichen Einzelhandel, Lebensmittelservice, Lebensmittelherstellung und Export unterstützt.

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich Lineage sowohl durch Übernahmen als auch durch organisches Wachstum weiterentwickelt. Die Übernahme von Yearsley durch das Unternehmen baut auf dem Erfolg dessen erster internationaler Übernahme im Jahr 2017 auf, als Lineage die Firma Partner Logistics übernahm, einen der führenden Anbieter automatisierter Kühllager in Europa.

Rabobank fungierte als Hauptfinanzberater, Houlihan Lokey als Finanzberater und Latham & Watkins LLP als Rechtsberater für Lineage Logistics. KPMG Corporate Finance fungierte als Finanzberater und Gateley plc als Rechtsberater für die Yearsley Group.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist der branchenführende Innovator für temperaturgesteuerte Lieferketten und Logistik. Das Fachwissen von Lineage im Bereich End-to-End-Logistiklösungen, sein unvergleichliches Immobiliennetzwerk sowie seine Verwendung von Technologie fördern die Lebensmittelsicherheit, steigern die Vertriebseffizienz, erhöhen die Nachhaltigkeit, senken die Umweltauswirkungen und minimieren den Abfall aus der Lieferkette. Aus diesem Grund kann Lineage Kunden wie Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Familienbetrieben dabei helfen, die Effizienz zu steigern und die Integrität deren temperaturgesteuerter Lieferkette zu schützen. (www.lineagelogistics.com)

Über die Yearsley Group

Die Yearsley Group ist ein führender Anbieter temperaturgesteuerter externer Logistik und Zulieferer für Tiefkühlkost. Yearsley ist auf das Angebot innovativer, erstklassiger Lösungen für eine große Bandbreite von Kunden spezialisiert, darunter große Namen im landesweiten Einzelhandel und der Gastronomie und Blue-Chip-Hersteller. Die langjährige Strategie unseres Unternehmens bestand schon immer darin, in die allerbeste Infrastruktur, Betriebssysteme und vor allem in Mitarbeiter zu investieren, um unseren Kunden so kosteneffektiv wie möglich auf sichere, ethisch vertretbare und umweltverträgliche Weise den hochwertigsten Service zu liefern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181113005652/de/