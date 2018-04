US Cobalt gibt letzte Kobaltergebnisse der Bohrungen von 2017 bekannt und beginnt mit erster Ressourcenschätzung - Bohrloch IC17-40 durchteuft 14,5 Fuß (4,4 Meter) mit einem Erzgehalt von

- Bohrloch IC17-40 durchteuft 14,5 Fuß (4,4 Meter) mit einem Erzgehalt von 0,43% CoÄq (0,29%Co+1,53%Cu),

- darunter 5,4 Fuß (1,6 Meter) mit einem Erzgehalt von 0,67% CoÄq (0,49%Co+1,96%Cu)

25. April 2018 ? Vancouver, British Columbia, Kanada ? US Cobalt Inc. (das "Unternehmen") (TSXV: USCO) (Frankfurt: 26X) (OTCQB: USCFF) gibt die Ergebnisse der letzten vier obertägigen Kernbohrlöcher bekannt, die 2017 auf dem Projekt Iron Creek (das "Konzessionsgebiet") in Idaho, USA, niedergebracht wurden. Bedeutende Kobaltwerte aus einer steil einfallenden Sulfidmineralisierung sind in untenstehender Tabelle aufgeführt. Bei sämtlichen hier berichteten Mächtigkeiten handelt es sich um wahre Mächtigkeiten, die auf einem 3D-Modell basieren.

Das Unternehmen hat während der laufenden Bohrkampagne 2018, die untertage startet, insgesamt 9 Bohrlöcher abgeschlossen. Die erste Ladung Kernproben wurde zur Analyse ins Labor gebracht und die Ergebnisse werden nach Erhalt bekannt gegeben. Ziel der ersten Bohrungen 2018 ist, die bekannte Mineralisierung in westlicher Richtung über die Grenzen der Bohrungen 2017 hinaus zu erweitern.

Auch die aktuellen Ergebnisse untermauern die potenzielle Stärke und Größe der Mineralisierung Iron Creek, wie es sich durch die bedeutende wahre Mächtigkeit der Kobaltmineralisierung gezeigt hat:

- Bohrloch IC17-37 enthält 21,8 Meter mit 0,15% CoÄq (0,15%Co+0,00%Cu),

- Bohrloch IC17-38 enthält 16,8 Meter mit 0,17% CoÄq (0,17%Co+0,00%Cu),

- Bohrloch IC17-40 enthält 29,2 Meter mit 0,16% CoÄq (0,12%Co+0,50%Cu).

Zu den hochgradigen Abschnitten der vier aktuellen Löcher zählen:

- Meter mit einem Erzgehalt von 0,36% CoÄq (0,34%Co+0,26%Cu) in Bohrloch IC17-36,

- 1.6 Meter mit einem Erzgehalt von 0,32% CoÄq (0,30%Co+0,21%Cu) in Bohrloch IC17-36,

- Meter mit einem Erzgehalt von 0,36% CoÄq (0,36%Co+0,00%Cu) in Bohrloch IC17-37,

- 0.9 Meter mit einem Erzgehalt von 0,54% CoÄq (0,54%Co+0,00%Cu) in Bohrloch IC17-37,

- 1.7 Meter mit einem Erzgehalt von 0,50% CoÄq (0,50%Co+0,00%Cu) in Bohrloch IC17-38,

- 4.4 Meter mit einem Erzgehalt von 0,43% CoÄq (0,29%Co+1,53%Cu) in Bohrloch IC17-40,

- 1.6 Meter mit einem Erzgehalt von 0,67% CoÄq (0,49%Co+1,96%Cu) in Bohrloch IC17-40,

Das Unternehmen hat Mine Development Associates ("MDA") und dessen Hauptgeologen Steven Ristorcelli mit der ersten Ressourcenschätzung für Iron Creek beauftragt. MDA bietet geologische und Ingenieursdienstleistungen für die Bergbauindustrie und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Bergbauprojekten in jeder Phase der Exploration, Erschließung, Produktion oder Schließung. MDAs Erfahrung reicht von der Erstexploration bis hin zum tagtäglichen Bergbaubetrieb und umfasst alle Schritte der Projektentwicklung. MDAs führende Bergbauexperten verfügen über weitreichende Erfahrungen in allen Bereichen des Bergbaus und bieten mehr als 30 Jahre Integrität, Kompetenz und Unabhängigkeit.

Der minimale Datensatz, der zu der Ressourcenschätzung für Iron Creek beitragen wird, besteht aus den Kernbohrergebnissen aus dem Jahr 2017, die 40 Bohrlöcher und 35.000 Fuß (rund 10.700 Meter) umfassen. Diese Bohrungen hatten eine Streichlänge von 1.500 Fuß (457 Meter) entlang der west-nordwestlich streichenden, steil nördlich einfallenden mineralisierten Zone, die Kobalt- und Kupfermineralisierung in Sulfiden enthält. Geplant ist, die historischen Schätzungen der Kobaltmineralisierung zu bestätigen (siehe Unternehmenspressemitteilung vom 7. September 2016). Außerdem hat das Unternehmen mit Mächtigkeitstests und mineralogischen Untersuchungen begonnen.

Brian Kirwin, Senior Vice President Exploration, sagte dazu: "Wir sind schon sehr darauf gespannt, mit der ersten modernen Ressourcenschätzung für Iron Creek zu beginnen. Die Bohrkampagne 2018 zielt darauf ab, die bekannte Streichlänge der Mineralisierung zu verdoppeln, und 2018 werden wir mit der Exploration entlang der Streichlänge fortfahren. Die ersten Bohrlöcher, um die bekannte Streichlänge zu erweitern, sind im Gange und wir freuen uns darauf, das Größenpotenzial des Projekts zu testen."

Am 14. März 2018 gab First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC, ASX: FCC, OTCQB: FTSSF) die einvernehmliche Fusion mit US Cobalt bekannt, die noch von den Behörden genehmigt werden muss. Durch diese Transaktion wird First Cobalt in der strategisch günstigen Position eines führenden reinen Kobaltunternehmens sein, das über drei wichtige Assets in Nordamerika verfügt: das Canadian Cobalt Camp mit mehr als 50 ehemals produzierenden Minen; das Projekt Iron Creek in Idaho mit einer historischen Ressourcenschätzung (nicht NI 43-101-konform) von 1,3 Mio. Tonnen mit einem Erzgehalt von 0,59% Kobalt; sowie die einzige genehmigte Kobaltraffinerie in Nordamerika, die Batteriematerialien produzieren kann.

US Cobalt hat eine Aktionärsabstimmung für den 17. Mai 2018 einberufen und man geht davon aus, dass die Transaktion bis Ende Mai 2018 zum Abschluss kommen wird.

Wayne Tisdale, President und CEO, sagte dazu: ?Wir freuen uns auf die Aktionärsversammlung am 17. Mai nach unserer zuvor verkündeten Transaktion mit First Cobalt Corp. Das Management steht voll und ganz hinter dieser Transaktion, die die Vermögenswerte beider Unternehmen stärken und risikoärmer gestalten soll, indem das zusammengeschlossene Unternehmen als führendes, vertikal integriertes, reines Kobaltunternehmen positioniert wird.?

Im Folgenden ist eine Zusammenfassung der Abschnitte der aktuellen Bohrlöcher angegeben [CoÄq = Kobaltäquivalent, berechnet als Kupfer / 10,58 = CoÄq, 4. Januar 2018]: