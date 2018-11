US-Firma Veritas will nach Deutschland expandieren

Die US-Firma Veritas, die Kunden die Entschlüsselung ihres Erbgutes anbietet, will nach Deutschland expandieren.

"Das soll, wenn möglich, schon im kommenden Jahr geschehen", sagte der Manager Javier de Echevarria, der für Veritas das Europa-Geschäft verantwortet, der "Welt am Sonntag". Noch gibt es de Echevarria zufolge einige Fragen mit den deutschen Behörden zu klären.

In den USA sei alles etwas einfacher. Die Amerikaner hätten mehr Interesse an ihren Genen, zudem gebe es weniger Bedenken in Sachen Datenschutz. Bei der Untersuchung wird die Reihenfolge der Milliarden Basen in den DNA-Strängen bestimmt. Die Daten sollen den Kunden Hinweise darauf geben, ob sie ein erhöhtes Risiko für Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer besitzen. Zudem lässt sich mit den Erbgut-Informationen Ahnenforschung betreiben.

