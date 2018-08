US-Neonazi-Gruppe gründet Ableger in Deutschland

In Deutschland wollen Neonazis einen Ableger einer US-amerikanischen Rechtsterrorgruppe mit dem deutschsprachigen Namen \"Atomwaffen Division\" (AWD) formieren.

"Gewalt und Töten" gehören neben "Propaganda" zu den selbst erklärten Zielen der Neonazis, schreibt der "Spiegel". "Wir werden Männer wieder dazu bringen, Gewalt auszuüben, und zwar möglichst viele Männer und Gewalt von möglichst hoher Qualität", heißt es in einem internen Schreiben.

Es existieren Verbindungen in die USA, wo AWD-Anhängern fünf Morde angelastet werden. Mindestens ein deutscher AWD-Anhänger soll in den USA an einem "Hate Camp" teilgenommen haben. Noch im Juli erklärte die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken im Bundestag, es gebe keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der AWD in Deutschland um eine terroristische Vereinigung handle. Die AWD wurde im Jahr 2015 im Süden der USA gegründet und soll rund 80 Anhänger haben, die nach dem Prinzip des "führerlosen Widerstands" agieren, um polizeilicher Verfolgung zu entgehen.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH